SPORT

Sepsi reuşeşte prima victorie în Liga 2 după 2-0 la Cisnădie, cu CSC Şelimbăr

De Redacția
vineri, 22 august 2025, 19:30
1 MIN
Echipa covăsneană Sepsi OSK a învins vineri, în deplasare, scor 2-0, formaţia CSC Şelimbăr, în etapa a patra din Liga 2. Este prima victorie stagională pentru Sepsi, potrivit News.ro.

Elevii lui Ovidiu Burcă au înscris primii la Cisnădie, în faţa celor de la Şelimbăr, dar reuşita lui Neskovic, din minutul 12, a fost anulată pentru ofsaid. Totuşi oaspeţii au deschis scorul, Alin Dobrosavlevici înscriind cu o lovitură de cap, în minutul 17.

Sepsi şi-a majorat avantajul în minutul 75, prin Dimitri Oberlin, care a înscris cu uj şut din careu. CSC Şelimbăr – Sepsi s-a terminat 0-2 şi covăsnenii sunt pe locul 9, cu cinci puncte, în timp ce CSC Şelimbăr e a 20-a, fără puncte.

