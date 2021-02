Serena Williams a fost foarte afectată de înfrângerea suferită în semifinalele Australian Open, în faţa japonezei Naomi Osaka.

"Nu aş putea spune că am fost nervoasă. Diferenţa a fost făcută de erori, azi, multe erori din partea mea, am avut oportunitatea de a conduce cu 5-0, dar cu atâtea erori... Am simţit tot turneul că lovesc bine mingea, chiar şi azi în primele două ghemuri am jucat bine, am avut atâtea oportunităţi, nu ştiu... Au fost multe greşeli, greşeli uşoare. (n.r. - ce a simţit când a fost ovaţionată la părăsirea terenului). Publicul australian este atât de uimitor, a fost frumos să-l reîntâlnesc. (n.r. - despre faptul că gestul ei de a-şi pune mâna la inimă în faţa spectatorilor ar putea fi interpretat ca un <adio>) Dacă ar fi să-mi iau vreodată <adio>, nu aş spune nimănui", a declarat Williams,

Întrebată despre motivul pentru care a comis atâtea erori, Serena Williams a răspuns: "Nu ştiu, am terminat!> Ea a izbucnit în lacrimi şi a părăsit conferinţa de presă.

Japoneza Naomi Osaka, locul 3 WTA şi cap de serie numărul 3, s-a calificat în finala Australian Open, după ce a învins-o, joi, cu scorul de 6-3, 6-4, pe americanca Serena Williams, locul 11 WTA şi cap de serie numărul 10.

Osaka s-a impus după un meci care a durat o oră şi 15 minute şi va evolua în ultimul act al competiţiei de la Melbourne cu Jennifer Brady (SUA), locul 24 WTA şi cap de serie numărul 22. Sportiva japoneză va juca la juca 23 de ani a patra finală de grand slam din carieră, după ce s-a impus la Australian Open, în 2019, şi la US Open, în 2018 şi 2020.

Dacă va cuceri trofeul la Melbourne Park, Osaka va urca pe locul al doilea WTA, în timp ce Simona Halep va coborî o poziţie, până pe locul 3. Halep a fost învinsă, în sferturi, de Serena Williams.

În urma eliminării suferite, jucătoarea americană, în vârstă de 39 de ani, a ratat posibilitatea de a câştiga trefeul de grand slam cu numărul 24, cu care ar fi egalat recordul deţinut de Margaret Court. Osaka a mai oprit drumul Serenei Williams către al XXIV-ulea titlu de grand slam, în 2018, când a învins-o în finala US Open, scor 6-2, 6-4. Japoneza conduce acum cu 3-1 în partidele jucate cu Williams.