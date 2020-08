Serena Williams nu şi-a reglat jocul

Americanca Serena Williams, nr. 3 pe lista favoritelor, a fost eliminată în optimile de finală ale turneului WTA de la Cincinnati, dotat cu premii totale de 1.950.079 dolari, programat în acest an la arenele Flushing Meadows din New York, fiind întrecutăde grecoaica Maria Sakkari, cu 7-5, 6-7, 1-6. Multipla câştigătoare de turnee de Grand Slam a mai fost întrecută la competiţia de la Lexington, în sferturi, de compatrioata ei Shelby Rogers, scor 6-1, 4-6, 6-7. Maria va juca în sferturile de finală cu britanica Johanna Konta, a opta favorită, care a trecut în optimi în două seturi, 6-4, 6-2, de rusoaica Vera Zvonareva. La New York, Sakkari va evolua în sferturi cu britanica Johanna Konta, locul 15 WTA şi cap de serie numărul 8.

O altă favorită care a părăsit competiţia în optimi este Arîna Sabalenka din Belarus (11 WTA). Ea a pierdut întâlnirea cu o jucătoare venită din calificări, americanca Jessica Pegula (83). scor 2-6, 6-2, 3-6. Pegula va juca în manşa următoare cu belgianca Elise Mertens (22), care a trecut cu 6-2, 6-3 de rusoaica Veronika Kudermetova, cea care o eliminase pe jucătoarea cehă Karolina Pliskova. Celelalte două sferturi ale turneului sunt: Naomi Osaka (Japonia) – Anett Kontaveit (Estonia) şi Ons Jabeur (Tunisia) –Viktoria Azarenka (Belarus).

În turneul masculin, din categoria Masters 1000, Andy Murray a ieşit din optimi, după frumoasa victorie în faţa lui Alexander Zverev. Scoţianul a fost eliminat de canadianul Milos Raonic cu un scor sec 2-6, 2-6. Liderul mondial, Novak Djokovic merge, însă, şnur. El a trecut în optimi de americanul Tennys Sandgren cu 6-2, 6-4 păstrându-şi invincibilitatea în acest an, sărac în tenis.Alte rezultate: Stefanos Tsitsipas (Grecia) – John Isner (SUA) 7-6, 7-6; Daniil Medvedev (Rusia) – Aljaz Bedene (Slovenia 6-3, 6-3; Roberto Bautista (Spania) –Karen Hacianov (Rusia(4-6, 6-3, 6-3; Reilly Opelka (SUA) – Matteo Berrettini (Italia) 6-3, 7-6; Filip Krajinovic (Serbia) – Marton Fucsovics (Ungaria) 6-2, 6-1. În sferturile probei de dublu, perechea Jean-Julien Rojer / Horia Tecău a fost învinsă, scor 4-6, 5-7 de echipa americană Steven Johnson / Austin Krajicek.