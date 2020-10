Sergiu Hanca înaintea meciului cu Islanda: Sunt încrezător sută la sută. Nu mă tem de nimic

“E cel mai important din carieră meciul cu Islanda. Am jucat finale, am câştigat trofee, dar când vorbim de echipa naţională vorbim de altceva, nu este echipă de club. Joci pentru tot ce înseamnă această ţară. Este un meci eliminatoriu şi e cel mai important să ne calificăm. Principalul câştig al naţionalei după cele două partide din Liga Naţiunulor cred că este reprezentat de unitatea grupului şi plăcerea fiecăruia de a da totul la antrenamente, la meciuri, de a fi pozitivi, de a nu fi supăraţi jucătorii dacă nu joacă sau joacă mai puţin. A fost o acţiune după care după mult timp jucătorii s-au dus pozitivi la cluburile lor şi au încercat să joace cât mai bine şi să aştepte această convocare şi mai ales meciul cu Islanda. Sunt încrezător sută la sută. Nu mă tem de nimic, aştept doar meciul. asta nu înseamnă că îl voi duce la bun sfârşit. Poate îl voi mai prelungi, poate voi pleca. Cu siguranţă la meciul cu Islanda fiecare jucător va da totul pentru ca echipa naţională să se califice. Din punctul meu de vedere calitatea noastră este mult mai mare decât a lor, dar trebuie să fim concentraţi, să avem o atitudine exemplară, să intrăm pe teren şi să câştigăm. Mi-ar face plăcere să ne calificăm la un campionat european şi să fim invitaţi la preşedintele României. Am rămas uimit de atitudinea preşedintelui Poloniei”, a spus Hanca.

Sergiu Hanca a menţionat că şi-ar dori ca naţionala să joace cu public, adăugând că îl motivează injuriile venite din tribune din partea fanilor adversarilor. “Mie cel mai mult îmi place să joc cu stadioanele pline şi în deplasare. Este cea mai mare motivaţie a mea, când simt că toţi mă huiduie, mă înjură şi eu trebuie să îmi fac treaba. Poate că îmi place presiunea. Ne-am fi bucurat să putem juca cu stadionul plic, dar din păcate nu este posibil. Dar nu cred că o mână suporteri în Islanda ar putea afecta rezultatul”.

Hanca a mai declarat că şi-a prelungit contractul cu Cracovia după ce a primit o ofertă din Franţa: “După acţiunea din septembrie am avut o ofertă din Franţa pe care clubul a refuzat-o, iar cumva trebuia să găsim o înşelegere care să mă motiveze. Am ajuns la o înţelegere de prelungire a contractului”.

Jucătorul a spus că nu vrea să se retragă din echipa naţională atât timp cât încă este în activitate. “Nu, nu mă pot retrage de la echipa naţională atât timp cât voi activa în fotbal, pentru că este cel mai frumos să joci pentru echipa naţională”, a adăugat el.

Semifinala play-off-ului UEFA EURO-2020, Islanda – România, este programată joi, 8 octombrie, de la ora 21:45.