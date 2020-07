Serialul „Kidding”, cu Jim Carrey în rol principal, anulat după al doilea sezon

Personajul principal al serialui „Kidding” este Jeff Pickles (Carrey), realizator al unor emisiuni pentru copii foarte populare, un om plin de bunătate, înţelepciune şi inspiraţie pentru cei care au crescut cu personajul său. Dar când începe să aibă mari probleme în familie, Jeff descoperă că nicio poveste nu-l va ajuta să treacă prin criza care avansează mai rapid decât poate suporta.

„După două sezoane, «Kidding» şi-a încheiat parcursul la Showtime”, a anunţat reţeaua într-un comunicat citat de Variety. „Suntem foarte mândri că am difuzat acest serial inventiv, aclamat de critici şi plin de satisfacţii”. Din distribuţie au făcut parte şi Judy Greer, Catherine Keener, Frank Langella, Cole Allen, Juliet Morris şi Justin Kirk.

Carrey a fost producător executiv alături de Dave Holstein, Michel Gondry, Michael Aguilar, Roberto Benabib, Raffi Adlan, Jason Bateman şi Jim Garavente. Pentru acest serial, actorul Jim Carrey a lucrat din nou cu scenaristul Michel Gondry, premiat cu Oscar pentru „Eternal Sunshine of the Spotless Mind” (2004), în care el a deţinut rolul principal. Serialul este disponibil pe platforma HBO GO.