Sex și politică – Dedesubturi uluitoare din scandalul sexual care a dus la demiterea subprefectului de Iași. Detalii din dosarul penal al protagonistului, fost angajat al Primăriei

„Rănit de faptul că întreţinea relaţii sexuale cu alţi bărbaţi în vederea asigurării progresului profesional”, după cum avea să spună ulterior în instanță, tânărul a trimis poze compromițătoare și extrase din convorbiri către mai multe organe de presă. Fără a-i spune ce făcuse, Proca și-a însoțit apoi iubita la Poliție, pentru a o asista la depunerea unei plângeri penale. I-a mărturisit totuși după câteva zile întreaga tărășenie.

În vârstă pe atunci de 25 de ani, Ionuț Proca era coleg de serviciu din vara lui 2023 cu M.G. (35 de ani), amândoi lucrând la Primăria Iași. În pofida diferenței de vârstă, între cei doi s-a înfiripat o relație romantică, ce avea să fie însă de scurtă durată. În septembrie, cei doi și-au petrecut un weekend la hotel, ocazie cu care Proca i-a făcut iubitei sale mai multe fotografii în ipostaze intime. Cu această ocazie, a observat și codul de deblocare folosit de aceasta pe telefon.

„Prostituată râvnită de PSD și PNL, plătită cu poziții în funcții publice”

În weekend-ul următor, petrecut tot într-un hotel, tânărul a profitat de faptul că iubita sa adormise și i-a luat telefonul de pe noptieră, accesându-i conturile de Facebook, WhatsApp și Instagram. A descoperit mai multe mesaje și conversații cu personalități politice și cetățeni străini, dar și o fotografie în care M.G. se afla în pat alături de subprefectul PNL de atunci, Marian Grigoraș. A găsit și un SMS de confirmare a transferului sumei de 2.000 de lei de la Grigoraș către M.G. Proca și-a trimis pe telefon peste 1.500 de fișiere, ștergându-și apoi urmele.

Hotărât să se răzbune, Proca și-a cumpărat a doua zi un telefon la mâna a doua și o cartelă. La serviciu, a compus un text ce avea să însoțească materialele compromițătoare, „M… G…, prostituată râvnită de PSD și PNL, plătită cu poziții în funcții publice”. Întors acasă, a prelucrat fișierele media și a selectat cinci fotografii, împreună cu o serie de capturi de ecran cuprinzând conversații ale M.G.

După-amiază, pe 3 octombrie, s-a întâlnit cu M.G. comportându-se natural, fără a-i spune sau reproșa nimic din cele aflate. Au mers la un restaurant pentru a lua masa, apoi au cumpărat o sticlă de vin și dulciuri și s-au întors în camera de hotel. Au urcat apoi în restaurantul de la ultimul etaj, pentru a bea împreună vinul.

Tupeu: a însoțit-o chiar el la Poliție și DIICOT pentru a depune plângeri

Întors în cameră, a creat pe telefonul recent achiziționat un grup pe WhatsApp, punând ca fotografie de profil imaginea unui cunoscut de-al iubitei sale, apoi și-a adăugat numărul său de telefon, pe cel al lui M.G. și al surorii acesteia, pe Grigoraș și alte personalități politice. În final, a distribuit pe grup cele cinci fotografii selectate deja, inclusiv două în care aceasta apărea în ipostaze compromițătoare, și și-a compus o expresie nevinovată. Și-a jucat rolul de iubit indignat în fața lui M.G. Mai mult, în aceeași seară a însoțit-o la Inspectoratul Poliției Județene, DIICOT, Poliția Municipiului și Secția 4 Poliție, pentru a depune plângeri.

M.G. știa prea bine că doar Proca știa de cele cinci fotografii, ceea ce a făcut-o să fie suspicioasă. Văzându-i atitudinea, Proca a vrut să-i dezvăluie adevărul și a stabilit cu tânăra o întâlnire de 10 minute, după programul de lucru, la câteva zile după ce expediase fotografiile. M.G. a acceptat, dar la scurt timp a anulat întâlnirea, fapt ce avea să aibă ulterior consecințe mult mai grave. Proca a luat decizia de a face fotografiile și informațiile publice.

Pe 13 și 14 octombrie, folosind o adresă de email special creată, a trimis unui număr de cinci publicații print și online fotografia în care M.G. apărea alături de Grigoraș și numerele acestora de telefon. A primit răspuns de la o publicație online și solicitarea de asigurare a exclusivității. Ca urmare, a expediat și capturile de ecran din conversația purtată de M.G. cu Grigoraș, care aveau să apară ulterior în presă. Pe 15 octombrie, a șters adresa de email. A doua zi, povestea legăturii dintre Grigoraș și M.G. putea fi citită de toți ieșenii.

I-a povestit tinerei de-a fir a păr tot ce făcuse

La trei zile după aceasta, Proca a contactat-o pe M.G., exprimându-și regretul pentru faptul că „i-a distrus viața și în același timp” și-o distrusese și pe a lui. Nu i-a spus însă la ce se referea concret. Contrariată, M.G. i-a solicitat o întâlnire, pe care avea să o înregistreze pe ascuns. Cei doi au discutat timp de o oră, 39 de minute și 30 de secunde, Proca sfârșind prin a-i povesti tinerei de-a fir a păr tot ce făcuse.

PIC: Ştiu, am făcut atâtea chestii urâte şi ţi le-am făcut ţie, lucruri pe care… Ce-o să se întâmple cu mine?

GM: În ce sens? De ce ar trebui să se întâmple ceva cu tine, că eu sunt aia care şi-a distrus viaţa?

PIC: Şi eu mi-am distrus-o, distrugând-o pe a ta… Am înnebunit. Nu mai rezistam. De atunci am început să, să…

GM: Cum ai avut curaj în noaptea aia să mergi cu mine la Poliţie? Ce sânge ai avut tu în tine?

PIC: Eram deja nebun… Vreau doar să-ţi arăt că îmi pare sincer rău… O să ai grijă de ai mei? Sunt nişte oameni care au nevoie de cineva şi, dacă o să, o să, o să fug eu, măcar să ai tu puţină grijă de ei, te rog… N-ai idee cât de mult regret tot ce se întâmplă. Nu, am fost nebun şi nu m-am gândit la nimic. Am înnebunit atunci, când am văzut conversaţiile cu Marian Grigoraș.

GM: Ţi-am promis eu ţie vreodată ceva?

PIC: Nu… Eu eram îndrăgostit de tine. Am înnebunit, te implor!… O să mă asigur că toată lumea ştie că eu sunt un turnător şi-un om de nimic, dar te implor. Ţi-am făcut mult rău şi când îţi făceam rău, îmi imaginam că şi tu mi-ai făcut mult rău, dar mi-am dat seama că mi-am făcut singur rău…. Şi am înnebunit când am văzut chestiile alea, şi… am înnebunit şi încă sunt nebun, dar încerc măcar să rămân doar eu nebun şi încerc să, viaţa ta… Îmi pare sincer rău, regret ce ţi se întâmplă, regret gravitatea, regret, jur că regret fiecare lacrimă pe care o văd la tine. Aş vrea să întorc timpul înapoi şi să nu ţi se întâmple ţie una ca asta.

A doua zi după discuție a demisionat din Primărie

A doua zi, pe 20 octombrie, Proca și-a depus cererea de demisie din Primărie. Pe 23 octombrie a predat benevol telefonul folosit pentru compromiterea fostei sale iubite.

În martie anul trecut, Ionuț Proca a fost trimis în judecată pentru acces ilegal la un sistem informatic, transfer neautorizat de date informatice, violarea vieții private și violarea secretului corespondenței. După încă două săptămâni, avea să fie trimis în judecată și pentru tentativă la omor calificat: a agresat cu ciocanul o prostituată. Acest al doilea proces s-a terminat primul, Curtea de Apel pronunțând în februarie decizia prin care Proca a fost condamnat definitiv la 12 ani de închisoare. Pentru faptele comise din dorința de a-și compromite iubita, Proca a primit un supliment de un an și jumătate de detenție, care se va adăuga celeilalte pedepse. Hotărârea Tribunalului în acest dosar nu este încă definitivă, Curtea de Apel urmând să reia dezbaterea dosarului pe 22 octombrie.

