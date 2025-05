Sexistul George Simion aleargă spre Cotroceni. De ce este important să-l oprim

România a votat. George Simion și Nicușor Dan, în turul 2. La o primă vedere, lucrurile stau prost pentru țărișoara asta. George Simion, circarul din Parlamentul României, agitatorul, naționalist-ceaușistul (după cum singur a zis), anti-occidentalul, fratele pro-rus al lui Călin Georgescu și euroscepticul de extremă dreapta, a primit peste 41% din voturi. Repet, 41%!

Ce spune asta? Că oamenii sunt disperați. Că diaspora este disperată. Și oricât de mare este răul votat, este clar că România vrea altceva. Vrea sistemul jos. Dar cu ce miză?

De unul singur, Victor Ponta (fost PSD-ist), ca independent, a obținut peste 1 milion de voturi și Crin Antonescu, „liderul informal” al coaliției de guvernare, așa cum l-a numit Ciolacu, a strâns 1,8 milioane de voturi, conform rezultatelor oficiale anunțate de BEC, ieri, la ora 9.00. De Lasconi nici nu are rost să mai zic, o mare dezamăgire ca om politic. Și dacă apreciez ceva la ea este că și-a anunțat demisia de la conducerea USR după eșecul monumental și încercarea penibilă de a juca golănește în campanie (nu că ar fi singura).

Revenind la Ponta, dacă toate voturile lui s-ar închega în jurul lui Simion, știm deja cine va fi șeful statului după 18 mai. Îmi pare rău, dar politica nu este doar o „curvă”, cum zicea Machiavelli, ci și matematică. Ar fi cea mai dură palmă dată democrației după ’89 încoace, dar și cea mai mare greșeală a românilor care cred că acest „altceva” din politica românească, zis Simion, este colacul de salvare al diasporei, al agriculturii, al natalității ori al iluzioniștilor care cred în unicorni și în microcipurile din Pepsi.

E clar, între Simion și Ponta va avea loc o negociere, asta dacă nu s-a încheiat deja. Ponta vrea, evident, potul cel mare. Simion, la fel. Au multe în comun cei doi, chiar dacă gradul de exprimare este atât de diferit. Însă, oricât de perfid e zâmbetul lui Ponta și oricât de sexist și vulgar e Simion, amândoi sunt obscurantiști și mincinoși patologici.

Foarte probabil, Ponta are posibilitatea acum de a fi următorul lider al opoziției parlamentare și, curând, vom vedea o guvernare PSD-AUR sau un guvern minoritar AUR. O realitate care întoarce femeile la cratiță, cu mai puține drepturi fundamentale, așa cum consideră Simion că ar fi corect. Dar și cu multe alte riscuri, pe care Nicușor Dan trebuie să le depășească pentru că are de recuperat un decalaj mare, de circa 20 de procente, pentru a intra în turul 2 cu șanse egale.

Să o spunem drept: aici Nicușor Dan este răul cel mai mic dintre candidați. Unul care promite un om capabil pentru funcția de premier, adică Ilie Bolojan, iar aici poate fi și marele său avantaj. Chiar și așa, e puțin probabil ca România să redevină „acasă”, peste noapte, pentru diaspora, să scadă rata șomajului și deficitul bugetar, dar măcar nu lași un huligan, cu o mână pro-rusă pe umăr, în fruntea României. E timpul ca Nicușor să înceapă un dialog cu Ponta, din nou, pe principiul răului cel mai mic, asta dacă nu vrem să aflăm cât de negru poate fi dracul. Iar un guvern tehnocrat ar fi răul cel mai mic acum.

Mi-e frică de acest scenariu – Simion, președintele României. Și nu de el, ca individ politic, ci ca individ al altor politici, străine statului de drept. Altfel, mă înclin în fața oamenilor care și-au exprimat dreptul de vot și mă înclin în fața diasporei care s-a mobilizat exemplar, chiar mai bine decât în noiembrie 2024. Însă ce trebuie să înțeleagă românii din afara țării este că nu doar ei s-au mobilizat pentru alegerile din România, ci și Statele Unite ale Americii, care s-au implicat direct și clar pentru a încerca să influențeze rezultatele scrutinului. Ceea ce este, de altfel, o premieră din ultimii 20 de ani în România.

Mă refer acum la cele două anunțuri de vineri, chiar înaintea turului 1, despre scoaterea României din Visa Waiver și „pensionarea” bruscă a ambasadoarei SUA în România, Kathleen Kavalec. Știri care au perturbat încrederea în coaliția guvernamentală și implicit în candidatul ei, favorizând candidații MAGA: Ponta și Simion. Să nu uităm de mesajele lui JD Vance postate, zilele trecute, de Ambasada SUA din România pe social media, care erau aproape fățișe de susținere a zonei din electorat care preferă tandemul Călin Georgescu & George Simion.

Una peste alta, România mai are o șansă în turul 2. Pentru a câștiga, Nicușor Dan are nevoie de votanții lui Crin Antonescu, dar și de voturile lui Lasconi și ale lui Funeriu, pentru că e foarte puțin probabil ca Ponta să bată palma cu Nicușor. Chiar și așa, tot va fi nevoie de electori în plus. Nicușor Dan are nevoie de o prezență și mai mare la vot în turul 2, de peste 11,5 milioane de români, dar și de încrederea mai multor dintre aceștia, care au viziune în zona pro-europeană. Va fi greu. Și ca să înțelegeți la ce mă refer, o să citez din titlurile zilei de peste granițe. „Fanul lui Trump, George Simion, câștigă primul tur al alegerilor prezidențiale din România”, scrie politico.eu.

Publicitate și alte recomandări video