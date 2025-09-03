Sezonul migrației liliecilor – Cum au devenit blocurile anvelopate din Iași adăposturile perfecte

În ultimii ani, aceste mamifere au găsit adăposturi temporare în izolația din polistiren a caselor și blocurilor. Problema este agravată de structura construcțiilor moderne, respectiv pereții din BCA nu sunt tencuiți pe interior, fiind acoperiți doar cu rigips, iar exteriorul este izolat cu polistiren. Aceste spații intermediare devin căi de acces ideale pentru lilieci, care pătrund adesea și prin canalele de aerisire.

„Este perioada de migrație a liliecilor, iar aceștia își caută adăposturi temporare. Cele mai atractive sunt cele formate de izolațiile din polistiren, deoarece în spatele lor există spații ideale pentru a se ascunde. Săptămâna trecută, un locatar de pe bulevardul Independenței, de la etajul zece, a semnalat prezența liliecilor adunați în spatele balconului, în stratul de polistiren exterior. I-am explicat că, pe durata migrației, nu se poate interveni, iar abia după plecarea lor poate aplica spumă sau poate astupa zonele de acces”, a precizat Viorel Pocora, membru al Centrului pentru Cercetarea și Conservarea Liliecilor.

Liliecii de amurg s-au „urbanizat”

Pocora explică faptul că, din cauza reducerii habitatelor naturale în ultimii ani, multe specii de lilieci s-au adaptat vieții urbane. Liliacul de amurg, în special, s-a acomodat foarte bine mediului din orașe, găsind aici adăposturi potrivite, deși în natură preferă scorburile copacilor. Specialistul subliniază că trebuie să ne adaptăm la această realitate și să ne protejăm locuințele, la fel cum procedăm în cazul țânțarilor. Instalarea unor plase simple la ferestre și balcoane poate împiedica pătrunderea liliecilor, deoarece aceștia nu rup și nu deteriorează plasele și nu vor intra în casă dacă nu găsesc o cale liberă.

„Dacă un liliac intră în casa noastră, nu trebuie să ne panicăm. Ca orice animal sălbatic, el va încerca mai întâi să scape. În primele momente, liliacul poate părea confuz, deoarece comunică prin ultrasunete, iar obiectele din casă, precum perdelele, geamurile, oglinzile și farfuriile, pot distorsiona semnalele, făcându-i dificilă găsirea unei căi de ieșire. După ce se acomodează puțin, liliacul se va liniști și îl putem îndepărta. Dacă este vorba de un singur exemplar, putem încerca să-l prindem atunci când se așează și să-l scoatem afară.

În situațiile în care apar mai multe exemplare, intervenția să fie realizată de specialiști

Biologul recomandă ca, în situațiile în care apar mai multe exemplare, intervenția să fie realizată de specialiști, precum cei de la Asociația pentru Protecția Liliecilor sau echipele ISU. Acesta subliniază că nu este cazul să ne panicăm, deoarece liliecii nu sunt agresivi, nu mușcă și nu atacă oamenii, dimpotrivă, se feresc de contactul direct.

„După ce prindem liliacul, fie cu mănuși, fie folosind un prosop, putem să-l așezăm pe pervaz sau, dacă preferăm, să-l plasăm într-o cutie cu găuri, pe care să o punem la fereastră. Lăsăm cutia acolo până seara, iar apoi deschidem cutia, permițând liliacului să zboare afară de unul singur”, a explicat specialistul.

Liliecii sunt mai activi în februarie–martie și august–octombrie

Conform biologului, există două momente din an în care liliecii sunt mai activi și riscul de a-i găsi în locuințe este mai mare, respectiv februarie–martie și august–octombrie. În lunile august și septembrie, până la început de octombrie, aceștia își continuă căutarea de refugii temporare înainte de revenirea sezonului rece.

„În noiembrie-decembrie, putem întâlni cazuri de lilieci rătăciți pe scări de bloc sau care au intrat în locuințe din cauza unor temperaturi mai ridicate. În astfel de cazuri, intervenim pentru a-i captura și, dacă este necesar, îi eliberăm imediat. Dacă nu este posibilă eliberarea imediată, îi păstrăm pentru una sau două zile în condiții care nu permit înghețarea sau consumul excesiv de energie pentru hibernare, înainte de a-i elibera”, a declarat Viorel Pocora.

300 de lilieci au intrat în podul unei case din Copou

În septembrie anul trecut, aproximativ 200 de lilieci au ajuns în secția de cardiologie a Spitalului „Sf. Spiridon” din Iași, după ce au intrat printr-o fereastră lăsată deschisă și s-au adăpostit în holul casei scării de la intrarea principală.

Cu un an înainte, în Complexul Rezidențial Copou Bellevue, 20 de lilieci au fost găsiți agățați în spatele unui aragaz. Aceștia pătrunseseră printr-un spațiu lăsat liber în jurul conductei de gaz, s-au strecurat între pereții din BCA și rigips și, în căutarea unei surse de căldură, au ajuns în spatele aragazului, unde s-au ascuns.

Cel mai spectaculos caz a avut loc însă acum trei ani, într-o locuință din Copou, aproape de Liceul Pedagogic. În podul casei au fost descoperiți între 250 și 300 de lilieci, care intrau prin diverse găuri din exterior și își găsiseră acolo loc pentru hibernare. Situația a devenit critică atunci când proprietarul a început lucrările de renovare și a demontat un panou de rigips pentru montarea becurilor, moment în care liliecii au început să pătrundă din acele găuri în interior. Echipa de intervenție a identificat zona unde erau cantonați și a reușit să îi îndepărteze în siguranță.

