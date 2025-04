Șfaițer, după succesul de la Buzău: „Mai avem cinci finale. Trebuie să fim cu picioarele pe pământ!”

„Am trăit meciul cu mari emoții. Cred că toți ieșenii au stat cu sufletul la gură, mai ales la cornerele lor din prelungiri. Băieții sunt de admirat, am avut șase ocazii mari, am ratat foarte mult din păcate. A fost un succes de șase puncte, cu un adversar cu care am suferit în două jocuri. Eram doriți enorm de revanșă, aveam mare, mare nevoie de rezultatul ăsta” a spus, după meci, Șfaițer, care a atras însă atenția asupra viitorului: „Mai avem cinci finale de disputat, le-am spus și băieților să fie cu picioarele pe pământ. Anul trecut am avut emoții mari, dar ne-am salvat, lucru pe care ni-l dorim și acum. Luptăm până la capăt, am luat în calcul și dubla de la baraj”.