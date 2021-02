Sfântul Haralambie, prăznuit pe 10 februarie, este considerat și protector al animalelor

A trait in secolul al II-lea si a fost episcop al cetatii Magnezia din Asia Mica. A fost martirizat la varsta de 113 ani. Capul Sfantului Haralambie se pastreaza la Manastirea "Sfantul Stefan" din Meteora.

La noi in tara, fragmente de moaste se pastreaza in biserica Manastirii Miclauseni din Iasi, alaturi moastele a treizeci de sfinti. Alte fragmente se afla la Manastirea Rasca, la Catedrala episcopala din Galati, la bisericile "Sfantul Dumitru" - Posta, "Sfintii Arhangheli" - Otelari, "Sfantul Stelian" - Lucaci din Bucuresti. Mentionam ca si la Alba Iulia exista doua particele din moastele Marelui Mucenic Haralambie, una la Biserica cu hramul „Sfantul Mina“ si alta la Biserica memoriala „Mihai Viteazul“, cu hramul „Sfanta Treime“ si „Sfantul Siluan Athonitul“.

Avand in vedere ca Sfantul Haralambie era cinstit ca ocrotitor al ciumei si holerei, ziua sa de praznuire era tinuta cu multa evlavie. In nordul Transilvaniei, oamenii duceau in aceasta zi la biserica malai, graunte si sare spre a fi binecuvantate si ca ofranda pentru Sfantul Mucenic Haralambie. Dupa ce erau binecuvantate de catre preot, le dadeau ca hrana animalelor din gospodarie, pentru a fi sanatoase tot anul. Tot in aceasta zi se facea pomana pentru cei care nu au murit de moarte buna.

In zona Campulung Moldovenesc se oficiaza in biserici de ziua pomenirii Sfantului Haralambie, Agheazma mica. Cu aceasta apa sfintita se stropesc viile si gradinile credinciosilor. In cadrul acestei slujbe, slujitorii altarelor citesc mai multe rugaciuni de binecuvantare a taratei si a fainei, pe care oamenii le dau animalelor spre a fi ferite de boli.