Sfârșitul Statului bunăstării? Europa între reformă și faliment moral? Opinia unui profesor ieșean de Economie

Ce lecții poate învăța România pentru un stat al bunăstării sustenabil? Nu este o întrebare pentru economiști, ci pentru fiecare dintre noi. Ajustările nu sunt populare, dar sunt esențiale pentru viitorul nostru.

1. Ceasul elvețian al protecției sociale

Știați că Statul bunăstării — acel mecanism care ne asigură pensii, sănătate și educație — a fost inventat acum un secol și jumătate de Otto von Bismarck? Cancelarul prusac, părintele sistemului modern de asigurări sociale, spunea:

„Protecția socială nu este o caritate, ci o obligație a statului față de cetățeni.”

Dar în culisele istoriei, intențiile lui Bismarck erau mai lucide și mai puțin romantice. Când Eugen Richter, liderul liberal al opoziției din Reichstag, l-a întrebat în 1881: „Domnule cancelar, sunteți conștient că, dacă acest proiect de lege trece, veți face dependent întreg poporul german de stat pentru tot restul vieții?” Bismarck s-a ridicat calm și a răspuns: „Tocmai acesta este scopul meu.”

Istoricul William Dawson avea să consemneze mai târziu că Bismarck i-ar fi mărturisit că a introdus sistemul social nu din idealism, ci pentru a câștiga clasa muncitoare și a o lega de stat, transformându-l într-un protector indispensabil.

De aici pornește dilema modernă: Statul bunăstării este o expresie a solidarității sau o formă rafinată de control? Ca un vechi ceas elvețian, acest sistem funcționează doar dacă toate rotițele — fiscale, demografice, morale — sunt reglate fin. Astăzi, unele dintre ele scârțâie. Europa privește spre acest ceas și se întreabă: Cât mai ține?

2. Castelul de nisip al Bunăstării Europene

Europa și-a construit Statul bunăstării ca pe un edificiu moral și fiscal menit să aducă echilibru între libertate și solidaritate. Franța l-a împodobit cu idealuri republicane, Germania l-a reglat cu disciplină, iar Sudul Europei l-a visat ca pe un miracol perpetuu. Dar, oricât de frumos ar fi castelul, nisipul de sub temelie începe să se miște.

Imaginează-ți cititorule Statul bunăstării ca pe un uriaș castel de nisipuri — migălos construit de generații, dar mereu amenințat de valuri.

Germania și-a clădit castelul cu grijă, dar valurile demografice și economice îl erodează.

și-a clădit castelul cu grijă, dar valurile demografice și economice îl erodează. Franța , moștenitoarea spiritului bismarckian, își vede zidurile crăpând sub greutatea promisiunilor sociale și a datoriilor care nu mai pot fi rostogolite la infinit.

, moștenitoarea spiritului bismarckian, își vede zidurile crăpând sub greutatea promisiunilor sociale și a datoriilor care nu mai pot fi rostogolite la infinit. Spania are un castel mai modest, dar nisipul ud al datoriei publice îl face instabil.

are un castel mai modest, dar nisipul ud al datoriei publice îl face instabil. România… are doar o schelă de castel ridicată cu lingurița, blocată în birocrație și la CCR, unde copiii ajunși la butoanele de la Palatul Victoria, în guvernele lui Moș Crăciun, se joacă de-a guvernarea și strigă: „Povestea merge înainte!”

Dar fără fundație serioasă — fără educație solidă, fără o administrație matură și fără o cultură a responsabilității — orice castel se va prăbuși.

Și aici intrăm noi, profesorii și universitățile, cei care punem pietrele de greutate ale educației, singurele capabile să transforme nisipul în piatră. Căci un popor needucat este ca un castel care se prăbușește în tăcere, iar când valul vine, niciun discurs nu mai ține loc de temelie.

3. Germania: când generozitatea costă prea mult

Germania e inima Statului bunăstării european. Dar și această inimă obosește. Friedrich Merz, actualul cancelar german, a spus-o recent, într-un format direct și necosmetizat: „Statul bunăstării german nu mai este sustenabil pe termen lung.”

Declarația, făcută în contextul guvernării în coaliție cu social-democrații, a surprins întreaga scenă politică europeană. De ce? Pentru că Merz a rupt convenția tăcerii: a recunoscut public ceea ce toți știau, dar nimeni nu îndrăznea să spună. Populația îmbătrânește, imigranții cresc, iar economia germană nu mai produce suficient pentru a susține un sistem atât de generos.

Cifrele vorbesc clar:

Protecție socială: 19,7% din PIB

Educație: 4,5% din PIB

Sănătate: 7,5% din PIB

Presiunile asupra bugetului vin din trei direcții:

pensii tot mai costisitoare,

imigranți care intră în sistemul social,

stagnare economică.

Merz nu propune demolarea sistemului, ci reforma lui prin disciplină și responsabilitate:

prelungirea vârstei de pensionare peste 67 de ani,

reguli mai stricte pentru migrație,

asumarea unei responsabilități fiscale colective.

Declarațiile sale au stârnit dezbateri aprinse, dar și o undă de luciditate în Europa:

Germania, motorul Uniunii, admite pentru prima dată că bunăstarea fără productivitate devine iluzie.

Într-un limbaj simplu, mesajul lui Friedrich Merz este acesta: „Trebuie să fim pregătiți pentru schimbări. Să plătim puțin mai mult acum, să așteptăm puțin mai mult momentul pensionării și să acceptăm ajustări pentru a păstra ceea ce avem.”

4. Franța: modelul bismarckian în regim de avarie

Franța trăiește aceeași tensiune a „ceasului elvețian” care pierde ritmul: promisiuni generoase, demografie îmbătrânită și o economie obligată să finanțeze un stat social supradimensionat. În al doilea mandat, Emmanuel Macron a schimbat premierii în lanț, tocmai din cauza incapacității de a menține echilibrul între generozitatea socială și sustenabilitatea fiscală — o rotație de cabinete care trădează dificultatea de a ține sistemul bismarckian pe linia de plutire.

Date cheie (Franța, 2023–2024):

Protecție socială: 31,5% din PIB

Educație: 5,4% din PIB

Sănătate: 12,3% din PIB

Datorie publică: 113–114% din PIB

Reforma pensiilor — creșterea vârstei de la 62 la 64 de ani — a fost împinsă cu costuri politice uriașe, iar protestele au devenit reflex social. Statul francez a ajuns să funcționeze prin decret și improvizație, pentru a plăti o factură care nu mai încape în buget.

Franța este, alături de Italia, printre cele mai îndatorate economii din UE. Modelul bismarckian pe care l-a îmbrățișat cu entuziasm se dovedește tot mai costisitor. Reforma pensiilor a produs proteste, instabilitate și un avertisment limpede: solidaritatea nu se poate finanța la nesfârșit cu bani aduși din viitor.

Pilda franceză: modelul Bismarck oferă solidaritate, dar când rotițele demografiei și finanțelor se gripează, nici măcar un stat puternic ca Franța nu mai poate ține ora exactă.

5. Spania: un model vulnerabil sub datorii grele

Spania e o poveste cu paradoxuri. Cheltuie aproape cât Germania, dar trăiește pe datorie.

Protecție socială: 18,5% din PIB

Educație: 4,2% din PIB

Sănătate: 6,6% din PIB

Datorie publică: 103% din PIB

Statul spaniol arată ca un castel solid, dar dedesubt nisipul e umed: deficitele se adâncesc, iar dependența de împrumuturi europene e cronică. Cheltuiește mult, dar fără creștere economică reală. Criza datoriilor din 2010 nu a fost uitată, doar amânată.

Spania demonstrează că Statul bunăstării nu poate fi finanțat la nesfârșit cu bani aduși cu elicopterul din viitor pentru a fi consumați în prezent. Când trăiești din credit, plătești liniștea prezentului cu neliniștea copiilor tăi.

6. România: utopia mioritică a promisiunilor

Acum să ne uităm la România. Cheltuim aproximativ 15% din PIB pe protecție socială, doar 2,9% pe educație și 4,2% pe sănătate. Dacă în Germania vârsta standard de pensionare este de 67 de ani, la noi există categorii care se retrag chiar și la 48 de ani — mult prea devreme pentru un sistem care abia se menține în echilibru. Este ca și cum ai încerca să ții în funcțiune un ceas elvețian cu bateriile aproape descărcate: funcționează, dar doar până la primul șoc.

România trăiește într-o realitate utopică și mioritică, o poveste spusă bilingv la București și la Bruxelles, pentru supraviețuire, nu pentru progres. România ar trebui să învețe din experiența Germaniei pentru a evita colapsul financiar al propriului Stat al bunăstării. Deficitele gemene și datoria publică au devenit super-obeze, iar subfinanțarea cronică a educației continuă să nască monștri analfabeți funcționali — vulnerabili în timp de pace și carne de tun în vremuri de război.

Și totuși, paradoxul suprem este altul: România cheltuiește astăzi peste 7% din PIB doar pentru plata dobânzilor la datoria publică, adică mai mult decât alocă pentru educație și sănătate la un loc. Aceasta nu este economie, ci o formă de sinucidere bugetară lentă, în care statul preferă să-și plătească costul datoriilor în loc să investească în viitor.

„Un popor needucat este un popor vulnerabil, fără direcție; iar când apa în care plutește se evaporă, nămolul ce iese la suprafață nu miroase a progres, ci a decădere.”

7. Pensionarea: între activitate și pasivitate

În Germania, pensionarea nu înseamnă retragerea din viață, ci schimbarea ritmului ei. Mulți germani continuă activități voluntare, lectură, implicare civică.

În România, în schimb, pensionarea înseamnă televizor, medicamente și izolare. Lipsa activității fizice și intelectuale accelerează îmbătrânirea și erodează demnitatea.

Adevărata reformă a Statului bunăstării nu ține doar de cifre, ci de mentalitatea privind bătrânețea. Demnitatea vârstei a treia începe cu educația continuă și cu participarea activă.

8. Criza Statului social nu este vina sectorului privat

Nu sectorul privat absoarbe resursele statului, ci statul însuși, care le redistribuie ineficient.

România cheltuiește mai mult ca niciodată, dar rezultatele sunt tot mai slabe. Este un paradox european: cheltuielile publice cresc, dar calitatea scade.

Datele arată limpede:

în România, peste 85% din sănătate și 90% din educație sunt finanțate public;

și sunt finanțate public; în Germania, fondurile publice acoperă două treimi din costurile totale ;

; în Spania, doar 8% din bugetul sănătății merge către sectorul privat.

Problema nu este privatizarea, criza vine din ineficiența internă, din rigiditatea sistemelor bugetare și din presiunile demografice. Statul devine propriul beneficiar al propriilor cheltuieli: redistribuie mult, dar administrează prost. Rezultatul: cheltuielile nu mai produc valoare socială, ci doar întrețin birocrația.

9. Reîntoarcerea la educație: singura cale de sustenabilitate

Soluția României nu este doar fiscală, ci educațională. Reîntoarcerea la Școală înseamnă formarea unei generații care înțelege economia, bugetul și sensul muncii. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași rămâne un pilon de formare pentru viitorii economiști, administratori și profesori care pot reconstrui temelia Statului bunăstării.

Educația nu produce minuni peste noapte, dar este singura investiție care nu falimentează niciodată.

„Educația nu costă, neșcoala costă totul.”

10. Concluzie: sfârșitul Statului bunăstării? Nu, începutul reformei lui

Statul bunăstării nu este mort.

Dar nu mai poate trăi în forma lui de până acum. Germania ajustează, Franța ezită, Spania amână, România mimează.

Europa are nevoie nu de mai multe promisiuni, ci de mai mult adevăr:

fără responsabilitate fiscală, niciun sistem nu rezistă;

fără educație, niciun popor nu se ridică;

fără muncă și solidaritate, nicio societate nu dăinuie.

„Statul social modern se privește în oglindă: nu mai este o societate a bunăstării, ci o bunăstare a statului însuși.”

Adevărata întrebare nu este dacă Statul bunăstării s-a terminat, ci dacă noi mai suntem dispuși să-l merităm.

Castelul de nisip al bunăstării poate rezista, dar numai dacă educația, responsabilitatea și solidaritatea pun pietrele solide ale noii fundații. Altfel, valurile vor veni iar, și poveștile se vor risipi odată cu ele.

