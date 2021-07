Sfarsitul unei ere. Lotus prezinta oficial ultima sa masina cu motor pe benzina

Ziua de 7 iulie 2021 marcheaza sfarsitul unui capitol extrem de important in istoria de peste sapte decenii a companiei Lotus. Aflat, in prezent, sub comanda Grupului Geely, celebrul producator britanic de sportive a prezentat oficial ultima sa masina cu motor exclusiv pe benzina.

Botezata Emira, aceasta a pregatit doua optiuni la nivel de propulsie, cu varianta de baza urmand a fi acompaniata de un I4 turbo de doi litri si, intr-un mod extrem de surprinzator, provenienta Mercedes-AMG.

Programata sa ajunga pe strazi in cursul anului 2022, noua gama Lotus Emira vine cu un sasiu din aluminiu sub caroseria inspirata de electrica Evija si accesorizata cu un interior high-tech, printre multele altele.

Nota de plata nu reprezinta decat un mister, britanicii preferand sa se limiteze la a preciza ca respectiva masina va costa mai putin de 72.000 de euro in configuratia de baza. Valoriloe anuntate de oficialii companiei producatoare cuprind inclusiv o inaltime de numai 1.225 milimetri si o greutate minima de 1.405 kilograme.