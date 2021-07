Sfaturi de la Vodafone: ce sa faci repede dacă îți a căzut telefonul în apă

Sunt mai multe moduri în care telefonul tău poate ajunge în contact cu apa. Smartphone-urile mai noi, precum și flagship-urile, se bucură de protecție sporită la contactul cu apa sau praful, însă acest lucru nu este o garanție că vor rezista la contactul cu orice lichid sau substanță.

În primul rând, pentru a verifica dacă ai un telefon rezistent la apă, este să te uiți ce rating IP (Ingress Protection) are. Prima cifră din rating reprezintă rezistența la praf, iar 6 este cea mai mare valoare disponibilă momentan. A doua cifră face referire la protecția la apă. Cele mai multe telefoane au IP67 (rezistă sub apă de până la 1 metru, timp de 30 de minute) sau IP 68 (rezistă sub apă mai adâncă, pentru o perioadă mai lungă – aceste date sunt întotdeauna precizate de producător).

Este bine de știut însă că acest rating este acordat în urma unor teste efectuate în mediu controlat, în laborator, în anumite condiții. Spre exemplu, apa care conține săruri sau alte substanțe poate dăuna telefonului.

Pe de altă parte, dacă ți se întâmplă să scapi în apă un telefon fără rating de protecție sau unul cu rating mai scăzut, este important să acționezi rapid, să știi ce să faci, dar mai ales ce să nu faci pentru a avea șanse să-l recuperezi funcțional.

Ce să faci dacă ți-a scăpat telefonul în apă

Un telefon căzut în apă poate fi reparat, cu condiția să îl scoți din apă cât mai rapid. Cu cât va sta mai mult sub apă, cu atât aceasta va pătrunde în profunzime, deteriorând componentele esențiale.

Primul pas este să închizi telefonul imediat ce l-ai scos din apă, pentru a scădea riscul unui scurtcircuit.

Apoi, îndepărtează carcasa, bateria, cardul de memorie și cartela SIM, așa încât telefonul să se usuce mai repede. În cazul smartphone-urilor a căror carcasă nu este ușor de deschis, este suficient să scoți doar cartela și cardul de memorie.

Folosește un prosop sau o lavetă pentru a șterge telefonul și toate porturile pe unde ar fi putut pătrunde apa: portul pentru încărcare, slot-ul pentru SIM și micro SD, jack-ul pentru căști.

De asemenea, poți folosi o pompă cu aer, cum sunt cele pentru curățarea aparatului foto, pentru a aspira picăturile de apă din interior. Ai însă grijă să nu miști foarte mult telefonul.

Partea cea mai grea abia urmează. Telefonul va trebui lăsat închis pentru 2-3 zile, până când componentele vor fi complet uscate. Îl poți pune într-un sertar sau poți încerca să-l închizi ermetic într-o pungă cu gel silicat.

Funcționează uscarea cu orez a telefonului căzut în apă?

Cu toții am auzit de metoda introducerii într-un bol cu orez a telefonului căzut în apă.

Deși are un sâmbure de adevăr, acesta nu este altceva decât un mit. Un studiu realizat de TekDry a arătat că orezul nu este foarte eficient în uscarea telefonului – ba mai mult, este chiar o metodă mai puțin eficientă decât a lăsa pur și simplu telefonul să se usuce singur.

În schimb, gelul silicat s-a dovedit a fi cel mai eficient în absorbția apei care a pătruns într-un telefon. Tocmai de aceea, multe kit-uri pentru salvarea telefonului căzut în apă includ și o pungă cu gel silicat.

Repornirea telefonului, după ce s-a uscat

După ce au trecut 48-72 de ore, poți redeschide telefonul. Testează dacă toate componentele funcționează cum trebuie: ecranul tactic, difuzoarele, microfonul, portul de încărcare, cel pentru căști, slot-ul pentru SIM și cel pentru microSD.

Dacă telefonul nu se deschide, nu se mai încarcă sau nu mai funcționează corect, s-ar putea să fie nevoie să-l duci în service pentru reparație.

Alteori, s-ar putea să fie mai ieftin să-ți iei unul nou, mai ales dacă nu ai asigurare pentru telefonul căzut în apă. În al doilea scenariu, este important să-ți recuperezi toate datele și fișierele importante din telefonul defect: contacte, poze, documente etc.

Iar cel mai simplu mod pentru a evita să-ți pierzi definitiv toate aceste fișiere este să ai backup făcut într-un sistem de cloud storage, precum iCloud sau Google Docs, astfel încât să le poți recupera oricând.

Ce să nu faci dacă ți-a căzut telefonul în apă

Dacă ți-ai scăpat telefonul în apă în timp ce era pus la încărcat, nu încerca sub nicio formă să-l scoți înainte de a opri curentul și a-l decupla de la priză sau de la portul USB.

După ce l-ai scos din apă, nu scutura telefonul și nu încerca să verifici imediat dacă funcționează aplicațiile ori meniul cu setări.

Nu încerca să usuci telefonul folosind un uscător de păr – căldura îi poate dăuna și mai mult și poate împinge particulele de apă și mai în profunzime. Introducerea telefonului în cuptor, inclusiv în cel cu microunde, este periculoasă și va distruge componentele acestuia.

Nu te grăbi să deschizi telefonul mai devreme de 48 de ore. Acordă-i suficient timp pentru a se usca înainte de a apăsa butonul ON. Chiar dacă telefonul pare uscat la supraFă un upgrade și alege un telefon rezistent la apă

Telefoanele rezistente la apă au accesul la porturi blocat. Asta înseamnă că șansele ca particulele de apă să-i deterioreze componentele sunt mai mici. Totuși, este bine să le ții departe de alte lichide sau de apă sărată, care le poate afecta în timp performanțele.

Lista telefoanelor rezistente la apă se mărește de la an la an – cum spuneam, multe dintre smartphone-urile apărute recent pe piață, chiar și cele din gama entry level sau mid-range au o anumită protecție la apă și praf.

De asemenea, o carcasă waterproof pot preveni contactul cu apa, pentru puțin timp, în momentul în care telefonul este scufundat. Acestea sunt utile și pentru a-ți proteja telefonul dacă îți verși accidental paharul cu suc peste el.

Dacă nu ai un telefon rezistent la apă, atunci cel mai bine este să eviți cu totul situațiile în care l-ai putea scăpa în apă: nu îl ține pe marginea chiuvetei, a căzii sau a piscinei, nu intra în mare cu el, ține-l departe de paharele pline și evită să-l folosești dacă afară plouă puternic.față, apa pătrunsă în profunzime se va evapora mai greu.

