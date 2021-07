Sfaturi esențiale despre cum să ai un semnal mai bun de internet acasă

Să ai un router Wi-Fi acasă nu mai e de multă vreme un moft, ci o necesitate. Să îţi conectezi telefonul, tableta sau laptopul este foarte uşor, însă te-ai gândit dacă ai amplasat routerul în cea mai bună locaţie, pentru a avea cel mai bun semnal?

1. Routerul trebuie plasat undeva în apropiere de mijlocul casei! Este esenţial ca routerul să poată transmite semnalul în toate direcţiile, aşa că dacă îl pui într-un colţ sau lângă fereastră, mare parte din semnal se va pierde.

Asa ca, cel mai bine, monteaza-l undeva la o distanta egala de extremitatile casei tale. Asta nu înseamnă, bineinţeles, că îl pui în mijlocul casei, însă încearcă să găseşti un loc unde să nu fie ecranat.

2.Cum să ai un semnal mai bun de internet acasă? Nu tine routerul pe podea si nici lipit de perete! Antenele routerului sunt gandite sa transmita semnalul in spatiu liber.Daca il pui pe perete sau pe podea, semnalul va trece foarte greu de suprafetele de beton, caramida etc. Cel mai bine este sa il pozitionezi la o inaltime de un metru, undeva pe o masuta sau pe un alt corp de mobilier, dar in niciun caz metalic.

3.Amplaseaza routerul in camera in care folosesti cel mai mult internetul! Cel mai bine in sufragerie, acolo unde iti petreci mare parte din timpul petrecut acasa. Vei avea cel mai puternic semnal.

4. Nu acoperi routerul cu nimic! Nu tine routerul intr-un dulap, pentru ca vei pierde semnal. Chiar daca nu iti place cum arata, daca il acoperi cu ceva, undele radio transmise de el vor fi afectate, iar calitatea semnalului va fi mai slaba.

5. Tine routerul departe de alte electronice. Este posibil ca semnalul acestuia sa interfereze cu microundele, cu televizorul etc. Asa ca este posibil sa-l ecranezi. De asemenea, trebuie sa il tii departe de obiecte precum oglinzile sau acvariile, pentru ca vei pierde semnal.

6. Cum să ai un semnal mai bun de internet acasă? Pune antenele routerului vertical! Daca ai un router cu doua-trei antene, tine-le pe toate vertical, nu le inclina. Antenele sunt programate sa transmita semnalul din pozitie verticala.

