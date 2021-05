Sfaturi pentru găsirea adidașilor pentru sport sau alergare potriviți (P)

Mulți atleți de-a lungul timpului au preferat să alerge desculți, dar importanța adidașilor nu poate fi negată pentru toți ceilalți. Aceștia sunt prima linie de apărare împotriva oricărui pericol sau accidentări, ajutând în același timp sportivul să-și atingă potențialul maxim. Deoarece pantofii de sport afectează foarte mult performanța, alegerea celei mai bune perechi ar trebui să fie un proces luat foarte în serios. Pentru a vă ajuta, iată câteva sfaturi practice care vă vor ajuta atunci când vă cumpărați adidașii perfecți.

Cunoașteți-vă tipul de picior

Există trei tipuri: arc neutru, arc mediu (overpronator) și arc înalt (underpronator). O modalitate de a identifica tipul de picior este prin amprenta sa. Un picior de arc neutru prezintă o curbă distinctă de-a lungul interiorului piciorului, conectând călcâiul și degetul de la picior. Acesta este tipul normal de pronație a piciorului, ceea ce înseamnă că, atunci când îl așezați pe pământ, exteriorul piciorului dvs. se rotește spre interior pentru a absorbi șocul. Arcul mediu, prin comparație, se rotește prea mult, astfel încât amprenta să arate o ușoară curbă la exteriorul piciorului.

Amprenta arcului mediu arată aproape ca un picior întreg, motiv pentru care este cunoscută și sub numele de picior plat. Dintre cele trei tipuri, piciorul arcului mediu este cel mai predispus la rănire. Piciorul cu arc înalt, pe de altă parte, nu are o pronație suficientă, astfel încât amprenta sa are o curbă foarte pronunțată, arătând o bandă îngustă care unește călcâiul și degetul. Deoarece exteriorul piciorului nu se rotește în interior uniform și acumulează o mare parte din stres.

Alegeți adidașii compatibili cu tipul de picior

Pentru piciorul cu arc neutru, pantofii de alergare stabili sunt potriviți. Fabricați cu o durabilitate și o amortizare supreme, aceste încălțăminte oferă un suport mediu.

Piciorul cu arc mediu funcționează cel mai bine cu adidașii prevăzuți cu control al mișcării, pentru a reduce balansarea excesivă a piciorului spre interior. Deși destul de grei, sunt durabili, au tălpi ferme și o formă dreaptă cu susținere a tălpii. Pentru a facilita mișcarea piciorului, persoanele cu arcade înalte trebuie să poarte pantofi cu amortizor, întrucât aceștia au o talpă intermediară moale și curbată sau semi-curbată.

Evident, țineți cont de mărime

Și asigurați-vă că pantofii se potrivesc piciorului dumneavoastră. Cu toate acestea, unii alergători nu reușesc întotdeauna să găsească potrivirea adecvată a pantofului pe picior, confundând-o cu etanșeitatea. Dar cu pantofi prea ficși, ai putea ajunge cu bătături și unghii încărnate. Pantoful cu spațiul cel mai adecvat lasă aproximativ o jumătate de centimetru pe deget, oferind suficient spațiu pentru momentele când piciorul se umflă în timpul alergării.

Cel mai bun adidas menține piciorul în poziție confortabilă, astfel încât în ​​timpul alergării sau al mersului călcâiul să nu alunece în sus sau în jos.

Încercați adidașii înainte de alergare

Probați-i. Pășiți cu ei. Cu alte cuvinte, nu părăsiți niciodată magazinul fără a vă găsi pantofii confortabili. Dacă îi comandați onlin, nu vă fie jenă să faceți retur dacă aceștia nu vi se potrivesc perfect. Pentru a vă da seama mai bine, purtați șosetele pe care le purtați în mod normal atunci când faceți sport.

Un alt punct important: cumpără pantofii după-amiaza, când picioarele sunt la dimensiunea lor cea mai mare. Cele două picioare au măsuri diferite, unul este întotdeauna mai mare decât celălalt, deci asigurați-vă că o măsurați pe cea mai mare când probați adidașii.

Nu vă lăsați „furați” de modă

Când vine vorba de adidași de alergare sau sport, în general, funcția este mai presus de stil. Așadar, nu fiți tentați să cumpărați cea mai modernă sau cea mai elegantă pereche de adidași, ci cumpără pantofii care vă permit să alergați perfect. Degeaba arată bine adidașii în picioare, dacă nu vă simțiți confortabil în ei sau dacă aceștia vă provoacă răni.