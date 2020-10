Sfaturile ministrului Sănătăţii pentru pelerini. „Nu vom avea un an normal”

"La începutul acestei pandemii spuneam că nu vom avea un an normal, ca ceilalţi ani, nu am avut sărbători pascale, nu am avut Rusalii, nu am avut concedii, deci nici aceste sărbători nu vor fi la fel ca în alţi ani. Haideţi să înţelegem că dincolo de ce suportă în acest moment corpul medical şi ce suportă spitalele, trebuie să păstrăm acele reglementări de pre-spital: portul măştii, distanţare, dezinfectare. Septembrie a fost o lună grea, de redeschidere a teraselor, restaurantelor, teatrelor, cinematografelor, o lună în care ne-am reîntors din concedii, o lună care aglomerat transportul în comun, o lună în care a început şcoala, în care a fost campania electorală", a precizat acesta.

Ministrul a susţinut că pandemia ar trebui să nu fie "tranşată" în spital, ci în afara lui, unde, dacă sunt respectate regulile, şi transmiterea comunitară ar trebui să fie mai scăzută.

Astfel, sfaturile acestuia către pelerinii care urmează să vină la Iaşi zilele următoare au fost cele referitoare la purtarea măştii, respectarea distanţării fizice, folosirea dezinfectantului, precum şi evitarea zonelor aglomerate.

De asemenea, având în vedere că este aşteptat un număr mare de pelerini, Tătaru a spus că este o stiuaţie care va trebui să fie gestionată de autorităţile locale şi că "vrem, nu vrem sunt Sărbătorile Iaşului, dar va trebui să le adaptăm contextului pe care îl trăim noi astăzi".