Sferturi de vis în Liga Campionilor

Un posibil duel între FC Barcelona şi Bayern München ar putea avea loc în sferturile de finală ale Ligii Campionilor la fotbal, potrivit tragerii la sorţi efectuate ieri, la Nyon. FC Barcelona va trebui să treacă de Napoli (1-1 în turul optimilor), în timp ce Bayern are de îndeplinit o formalitate, după 3-0 cu Chelsea la Londra, în prima manşă. Învingătoarea dintre Real Madrid şi Manchester City va juca în sferturi cu câştigătoarea duelului Olympique Lyon/Juventus. City s-a impus cu 2-1 la Madrid, în optimi, iar Lyon a câştigat cu 1-0 acasă. Celelalte sferturi de finală sunt deja stabilite, RB Leipzig - Atletico Madrid, respectiv Atalanta Bergamo - PSG.

Semifinalele reprezintă o mare necunoscută, dar Real Madrid, Manchester City, Olympique Lyon sau Juventus vor juca în penultimul act contra echipei care va ieşi învingătoare din probabilul sfert FC Barcelona/Bayern. Meciurile care au rămas de jucat din manşa secundă a optimilor de finală sunt programate pe 7 şi 8 august. Sferturile (12-15 august), semifinalele (18-19 august) şi finala (23 august) vor avea loc, fără spectatori, la Lisabona, pe stadioanele „da Luz” şi „José Alvalade”, finala urmând să fie găzduită de arena Benficăi (Stadionul Luminii). Sferturile şi semifinalele vor avea loc într-o singură manşă.

Un format similar are faza finală a Ligii Europa cu diferenţa faţă de Liga Campionilor că fiecare dintre cele 16 echipe râmase mai au de jucat câte un meci în optimi.Şase dueluri din optimi vor conta ca manşa a doua, în timp ce alte două vor fi în manşă unică, deoarece partidele tur nu au apucat să se dispute, fiind suspendate din cauza pandemiei de coronavirus. Cele două confruntări italo-spaniole în manşă unică sunt Internazionale Milano (Italia) - Getafe (Spania), respectiv Sevilla FC (Spania) - AS Roma (Italia). O singură formaţie pare sigură de prezenţa în sferturi, Manchester United, victorioasă cu 5-0 la Linz, cu LASK. În sferturi, echipa antrenată de Ole Gunnar Solsjkaer o va întâlni pe Istanbul Başakşehir sau FC Copenhaga (1-0 în tur la turci). Un pas important către sferturi a făcut şi FC Basel, victorioasă în deplasare cu 3-0 în faţa echipei Eintracht Frankfurt. Basel ar urma să joace în sferturi cu Wolfsburg sau Şahtar Doneţk (ucrainenii au câştigat în Germania cu 2-1)..Glasgow Rangers, echipa lui Ianis Hagi, are nevoie de un miracol în deplasare cu Bayer Leverkusen, care a învins-o în tur cu 3-1. Câştigătoarea o va întâlni în sferturi pe Internazionale Milano sau Getafe. Cealaltă câştigătoare a duelului hispano-italian, Sevilla sau Roma, va juca în sferturi contra învingătoarei dintre Olympiakos Pireu şi Wolverhampton (1-1 în Anglia). Meciurile din sferturile de finală, semifinale şi finala vor avea loc sub forma unui turneu eliminatoriu, cu manşe unice, fără spectatori, în Germania, în luna august. Partidele vor fi găzduite de stadioanele din Köln (unde va avea loc finala), Duisburg, Düsseldorf şi Gelsenkirchen.