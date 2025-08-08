Sfinții Cuvioși Cleopa și Paisie au fost canonizați la Mănăstirea Sihăstria. Circa 20.000 de pelerini au participat la Liturghie

La Mănăstirea Sihăstria din județul Neamț, a avut loc, ieri, un moment memorabil al vieții spirituale românești: proclamarea locală a canonizării Sfinților Cuvioși Cleopa și Paisie de la Sihăstria.

În cadrul unei Sfinte Liturghii impresionante, oficiate de Înaltpreasfințitul Mitropolit Teofan împreună cu un sobor de ierarhi, preoți și diaconi, a fost celebrată recunoașterea oficială a sfințeniei celor doi mari duhovnici. Conform estimărilor, numărul credincioșilor prezenți la slujbă a fost de circa 20.000 de pelerini.

„Iubirea lui Dumnezeu le-a inundat întreaga fiinţă”

Mesajul Preafericitului Patriarh Daniel, citit cu emoție de Preasfințitul Varlaam Ploieșteanul, a subliniat cât de binecuvântată este mănăstirea Sihăstria, făcând referire la Chipurile luminoase ale monahismului românesc din veacul al XX‑lea: Părinții Paisie și Cleopa, duhovnici ai rugăciunii, ai smereniei și iubirii. Patriarhul i-a descris ca „izvoare de alinare pentru sufletele încercate“, vestitori ai păcii și ai milei creștine.

Totodată, Înaltpreasfințitul Mitropolit Teofan a transmis recunoștința pentru săvârșirea Sfintei Euharistii.

„Iubirea lui Dumnezeu le-a inundat întreaga fiinţă. Harul lui Dumnezeu i-a prefăcut din oameni plămădiţi din ţărâna pământului în sfinţi ai Împărăției Cerurilor. Au dobândit «libertatea fiilor măririi lui Dumnezeu» (Romani 8, 21), adică au fost sloboziţi de robia morţii și a păcatului. Au dobândit vederea duhovnicească asupra lucrurilor, oamenilor și evenimentelor”, a transmis Înaltpreasfințitul.

Sfinții Paisie Olaru și Cleopa Ilie, stâlpi ai Ortodoxiei

Potrivit doxologia.ro, sfinții Paisie și Cleopa sunt mai mult decât simboluri istorice; ei au fost îndrumători puternici ai inimii către Dumnezeu, veroși în asceză, refugiu pentru cei suferinzi și stâlpi ai Ortodoxiei în vreme de prigoană.

Faima sfântului Cleopa ca duhovnic moldovean s-a răspândit în toată regiunea, iar Iașul, fiind capitala spirituală a Moldovei, a primit cu evlavie influența sa duhovnicească.

Numeroși credincioși din Iași mergeau la Mănăstirea Sihăstria pentru a primi sfat, spovedanie și binecuvântare de la părintele Cleopa. Cuvintele sale au fost intens răspândite după 1990, prin cărți, predici înregistrate, casete, CD-uri, iar ulterior pe internet, foarte populare și în parohiile din Iași.

Proclamarea acestor duhovnici se înscrie în anul Jubiliar al Patriarhiei Române și al Rememorării Figurilor Duhovnicești ale secolului XX (2025), în contextul în care în iulie 2024 Biserica Ortodoxă Română a hotărât canonizarea lor.

FOTO – doxologia.ro.

Publicitate și alte recomandări video