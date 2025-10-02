MICA PUBLICITATE
SPORT

Sheila Ebana, mama lui Lamine Yamal, dineu cu fanii pe sute de euro

De Redacția
joi, 02 octombrie 2025, 16:30
1 MIN
Sheila Ebana, mama lui Lamine Yamal, clasat pe locul al doilea la Balonul de Aur 2025, le oferă fanilor un dineu exclusiv la Londra, cu preţuri cuprinse între 150 şi 360 de euro. Un eveniment care ilustrează modul în care anturajul tinerelor vedete poate transforma faima acestora într-o adevărată afacere, scrie News.ro.

Mama tânărului jucător, Sheila Ebana, va fi în centrul atenţiei la un dineu organizat pe 7 noiembrie într-un local din Londra (Anglia) de Jen C Events, o companie specializată în organizarea de evenimente, cu ocazia „Football Fans Christmas Party”.

Urmăriți canalul „Ziarul de Iași” pe WhatsApp. Cele mai importante știri ale zilei sunt disponibile aici

Pentru a participa la acest dineu exclusivist, va trebui să plătiţi între 150 şi 360 de euro, iar cei care achiziţionează biletele cele mai scumpe vor avea posibilitatea de a face fotografii cu Sheila Ebana.

„Pregătiţi-vă să o întâlniţi pe Sheila Ebana-Lamine Yamal, mama unuia dintre cei mai buni fotbalişti din lume”, se poate citi pe invitaţie. Seara este rezervată persoanelor cu vârsta peste 18 ani.

Dacă notorietatea lui Lamine Yamal este deja bine stabilită – cu marca sa personală, logo-ul şi numeroasele contracte –, familia sa începe să profite de faima sa.

