Shopping modern în mediul rural: Kaufland deschide primul hipermarket dintr-o comună ieșeană. „Se vor crea locuri de muncă, dar și noi obligații pentru administrație”

Retailerul va deschide primul hipermarket dintr-o zonă rurală din județul Iași, în comuna Tomești, într-un proiect dezvoltat de compania IULIUS – Family Market Tomești. „Au văzut potențialul comunei și au decis să investească aici. Se vor crea locuri de muncă, dar și noi obligații pentru administrație, legate de infrastructură și servicii. Totuși, nu te poți opune dezvoltării, chiar dacă aduce provocări”, spune Ștefan Timofte, primarul comunei Tomești. Termenul estimat de finalizare a proiectului Family Market Tomești este ultimul trimestru din 2026.

Tomești scapă de tiparul Auchan

În prezent, Kaufland are șase magazine în Iași și unul în Pașcani. Tot în județ, Family Market are două locații operaționale încă din anul 2022: Family Market Miroslava, situat în centrul comunei Miroslava, și Family Market Bucium, în cartierul Bucium din Iași.

Cele două proiecte, dezvoltate de compania IULIUS, fac parte din conceptul de retail de proximitate Family Market. Fiecare centru are aproximativ 6.000 mp de suprafață de retail și se adresează unei populații de 30.000–40.000 de locuitori. Oferta include supermarketul Auchan, câteva branduri internaționale, un McDonald’s Drive Thru (doar în Family Market Bucium) și o selecție de magazine și producători locali și naționali.

Investiția totală pentru proiectul Family Market Tomești este de 28 de milioane de euro, iar complexul va avea o suprafață închiriabilă de circa 16.000 mp. Dacă în Miroslava și Bucium compania a mers pe Auchan, în Tomești au surprins cu Kaufland. Hipermarketul va avea peste 4.000 mp și va fi magazinul principal al ansamblului, care va cuprinde și spații comerciale, servicii, zone verzi și locuri de recreere pentru comunitate.

Impactul asupra micilor comercianți

Mutarea marchează o schimbare de abordare pentru Kaufland, care, după ce a acoperit marile orașe, își extinde acum prezența spre comunele din zonele metropolitane – acolo unde populația crește rapid, iar obiceiurile de consum se apropie tot mai mult de cele urbane.

Comuna Tomești are aproximativ 14.800 de locuitori în evidențe, ne spune primarul, dar tot el estimează că numărul real depășește 20.000, deoarece mulți s-au mutat aici fără să își schimbe domiciliul. Pentru administrația locală, investiția aduce beneficii majore, evident, chiar dacă legea actuală limitează câștigurile directe la buget.

„Chiar dacă nu ne mai avantajează legislația, pentru că veniturile peste un anumit prag, anume 820 lei pe cap de locuitor sunt redistribuite către alte localități care nu au bani de salarii, important e că zona se dezvoltă. Comuna atrage investiții și asta contează pe termen lung”, ne explică primarul Tomeștiului.

Deschiderea unui Kaufland într-o comună ca Tomești creează concurență directă pentru magazinele locale, mai ales pentru micile magazine „de cartier” sau alimentare. Primarul recunoaște că unele dintre acestea ar putea să dispară, pentru că oamenii vor prefera cumpărăturile mai rapide și mai variate oferite de hipermarket. În același timp, investiția aduce locuri de muncă, infrastructură îmbunătățită și servicii moderne pentru comunitate, ceea ce reprezintă un plus pentru localnici, chiar dacă generează presiune asupra comercianților mici.

„Nu pot spune că este un merit personal pentru proiectul celor de la compania IULIUS, poate doar acela că am reușit să dezvolt comuna într-un anumit fel, astfel încât investiția să fie considerată oportună. Se vor crea multe locuri noi de muncă, ceea ce este un lucru bun pentru comunitate. Desigur, vin și provocări: va fi un anumit disconfort, mai ales din cauza creșterii traficului și a nevoii de a asigura infrastructura necesară, salubrizarea și alte servicii. Există, totuși, multe beneficii. Comuna atrage investiții, iar pentru noi, ca administrație, este un semn că zona se dezvoltă. Pe de altă parte, micii comercianți resimt presiunea. Orice dezvoltare are părți bune și mai puțin bune, e posibil ca unele magazine de cartier să dispară. Însă nu te poți opune dezvoltării”, ne-a spus primarul Ștefan Timofte.

