Și artiștii se pregătesc de „coabitarea” cu AI. Interviu cu decanul de la Facultatea de Arte Vizuale și Design, UNAGE Iași (III)

Continuăm dialogul, inițiat, în numărul precedent, cu prof. univ. dr. Adrian Stoleriu, Decanul Facultății de Arte Vizuale și Design din cadrul Universității Naționale de Arte „George Enescu” Iași, având ca subiect modul în care se pregătesc artiștii vizuali pentru o conviețuire cu Inteligența Artificială, care promite să le fie când unealtă, când competitor. Cum reacționează studenții și cadrele didactice la ideea colaborării sau chiar a „competiției” cu algoritmii generaționali?

Până în momentul de față, am sesizat manifestarea a trei atitudini diferite referitoare la ideea colaborării cu inteligența artificială și a integrării AI în procesele de creație ale artiștilor: pe de o parte, o atitudine deschisă, bazată pe experiment și descoperire, adoptată în mare parte de generația tânără, de studenți, apoi o atitudine moderat-conservatoare, și în cele din urmă, o atitudine reticentă total față de orice influență sau intruziune externă în spațiul creației vizuale, care în special în opinia anumitor profesori, ar trebui să fie doar apanajul artistului.

Există în rândul artiștilor vizuali teama că AI le-ar putea „fura” identitatea creativă?

Da, există mai multe temeri de acest fel, deși considerentele care stau la baza acestora sunt destul de relative. Capacitatea inteligenței artificiale de a influența procesul artistic, generând modele inspirate la rândul lor din alte creații artistice, poate fi înțeleasă în final și ca o formă de manipulare a utilizatorului, a cărui identitate creativă poate fi, dacă nu „furată”, cel puțin deturnată. Depinde însă foarte mult și de pregătirea profesională și culturală a artistului, precum și de capacitatea și disponibilitatea acestuia de a nu se lăsa manipulat, alegând ceea ce este cu adevărat valoros din punct de vedere artistic în oferta inteligenței artificiale.

În ce mod influențează sau va influența AI procesul de predare și învățare în artele vizuale?

Procesele de predare și învățare în artele vizuale se vor adapta continuu în viitor, odată cu evoluția cunoașterii și a sistemelor tehnologice. Inteligența artificială poate influența aceste procese didactice prin accesul imediat la informația de specialitate, prin generarea de modele, prezentări și simulări ale proiectelor artistice, personalizând ritmul și modul de redare a informațiilor la capacitatea și stilul de studiu al utilizatorului.

Cum se vor schimba rolurile artiștilor, designerilor și altor profesioniști din acest domeniu?

Este greu de făcut o estimare exactă. Cu toate acestea se poate intui că anumite domenii ale creației artistice care sunt în momentul de față dependente de utilizarea unor instrumente tehnologice avansate, inclusiv din zona AI, vor fi și în viitor parțial sau chiar total dominate de inteligența artificială, generând un soi de „producție de masă”, în timp ce acele domenii ale artei care vor continua să pună preț pe tehnica și măiestria artistică, atât a actului de gândire și creație ideatică, cât și a expresiei spontane sau atent studiate, rod al unei îndelungi experiențe artistice, irepetabile ca formă și însemnătate culturală, aspecte ce dau sens conceptelor de originalitate și autenticitate, să dăinuie în timp, devenind cu atât mai valoroase.

Facultatea dvs. are în plan sau deja include cursuri, workshopuri ori proiecte interdisciplinare care să integreze AI în creația artistică?

Facultatea de Arte Vizuale și Design a ținut mereu pasul cu cele mai noi apariții în plan artistic, informațional și tehnologic. În prezent, în cadrul facultății noastre există unele programe de studii în cadrul cărora sunt utilizate și diverse programe sau instrumente de lucru specifice inteligenței artificiale, deși nu în mod exclusiv, punând accent în primul rând pe creativitatea și competențele de lucru ale studenților, și mai puțin pe partea tehnologică. Există însă și sarcini în procesul de realizare a unor produse artistice în care intervenția inteligenței artificiale poate fi extrem de utilă.

Se vorbește mult despre lucrările generate de AI și drepturile de autor. Cum vedeți această dezbatere din perspectiva unui educator și artist? Cine este autorul unei lucrări create de un algoritm antrenat pe milioane de imagini preexistente?

Acesta este un subiect foarte discutabil, care poate surprinde numeroase accepțiuni asupra paternității unei opere de artă. Din perspectiva profesorului de arte vizuale, care a cunoscut numeroase realizări și expresii artistice extinse pe un areal temporal larg al istoriei artei, în care intervenția artistului a variat de la realizarea integrală a operei de artă și până la transpunerea în practică la nivel industrial a unei idei artistice de către actanți non-artiști, toate aceste problematici legate de intervenția AI în spațiul creației nu fac decât să completeze sau să complice acest peisaj extrem de complex de idei. Drepturile de autor în acest domeniu sunt pentru moment o problemă care își caută încă soluția, care privită dintr-o perspectivă etică, ar trebui să indice doi autori, unul uman (artistul) și altul non-uman (inteligența artificială). Însă, în realitate, lucrurile nu stau tocmai așa, artistul revendicând de cele mai multe ori întreaga paternitate a operei.

