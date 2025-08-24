Și artiștii se pregătesc de „coabitarea” cu AI. Un incitant interviu cu decanul de la Facultatea de Arte Vizuale și Design, UNAGE Iași

Într-o lume în care algoritmii pot picta, sculpta sau chiar „simți” culori și forme, ce mai rămâne exclusiv al omului? Cum se pregătesc artiștii vizuali pentru o conviețuire cu Inteligența Artificială care promite să le fie când unealtă, când competitor? Am dialogat despre aceste dileme, dar și despre șansele unui nou umanism artistic, cu prof.dr. Adrian Stoleriu, decanul Facultății de Arte Vizuale și Design din cadrul Universității Naționale de Arte „George Enescu” Iași.

Domnule profesor, în calitate de cadru didactic și conducător al unei facultăți dedicate artelor vizuale, cum vedeți pătrunderea Inteligenței Artificiale în acest domeniu? Este o oportunitate, un risc sau ambele?

Apariția inteligenței artificiale reprezintă un moment de maximă importanță pentru întreaga umanitate, l-as compara cu toate marile revoluții științifice și tehnologice, care au schimbat lumea din temelii la vremea apariției lor. Consider că pătrunderea inteligenței artificiale în domeniile artistice trebuie privită atât cu precauție, cât și cu entuziasm, echilibrul fiind formula cea mai viabilă de abordare a unor astfel apariții.

Prof.dr. Adrian Stoleriu, decanul Facultății de Arte Vizuale și Design din cadrul Universității Naționale de Arte „George Enescu” Iași

Cum vedeți interacțiunea dintre artistul uman și inteligența artificială în procesul de creație? Este AI un instrument, un colaborator sau un concurent?

Răspunsul este inclus în întrebare, AI este atât un instrument, un colaborator, cât și un concurent. Ceea ce este important de conștientizat este faptul că avem de a face cu o nouă formă de inteligență, creată la origine însă tot de inteligența umană. În această relație, esențial este rolul pe care urmează să și-l însușească omul, artistul, creatorul. În momentul de față, inteligența artificială devine tot mai ofertantă tinerei generații, fiind acceptată și asimilată cu ușurință, beneficiind de avantajul obținerii unor rezultate imediate, dar și supunându-se în mod inconștient riscului dezobișnuirii unor procese de gândire și creație naturale.

În ce măsură credeți că inteligența artificială poate fi considerată „creativă”?

Creativitatea reprezintă abilitatea de a produce idei, soluții sau produse noi și valoroase și originale. Dacă privim lucrurile în această lumină, inteligența artificială poate fi creativă în măsura în care rezultatele obținute prin folosirea ei sunt și originale. Subiectul este unul problematic, chestiunea originalității fiind amplu dezbătută în mediul academic universitar, și în cel artistic în mod particular. Într-o accepțiune largă, inteligența artificială poate fi creativă, însă contează ce înțelegem prin acest termen.

Credeți că vom asista la apariția unor „artiști hibrizi”, în care omul și AI-ul creează împreună?

Nu cred că vom asista la apariția unor „artiști hibrizi”, ci eventual, la apariția unor creații hibride, rod al intervenției AI în spațiul creației umane. Inteligența artificială poate să contribuie semnificativ în procesul de documentare a unei viitoare lucrări de artă, oferindu-i artistului idei și surse de inspirație nelimitate. Evident, este extrem de important ca artistul (omul) să fie cel care trasează liniile directoare ale creației, controlând sistematic toate etapele realizării ei. Această formă de hibridizare a operei de artă poate fi o formulă acceptabilă de coabitare a ideilor artistice ale omului, alături de condiționările de ordin informatic și tehnologic ale lucrului cu inteligența artificială.

Din perspectiva dvs., care este nivelul actual de integrare a tehnologiilor AI în practica artistică în România comparativ cu alte țări europene? Observați un interes crescând sau mai degrabă o prudență?

În momentul de față nivelul de implementare a tehnologiilor AI în practica artistică din România este unul relativ restrâns, dar s-a bucurat de o atenție tot mai sporită din partea tinerei generații de artiști, mai ales în ultimii 2-3 ani. Comparativ cu alte țări europene suntem încă la început, dar în acest domeniu al inteligenței artificiale, secondate și de tehnologiile și mediile artistice de dată recentă, decalajele pot fi surmontate relativ ușor. În străinătate, există universități care dețin programe de studii în cadrul cărora inteligența artificială este deja considerată un instrument de lucru ca oricare altul, aflat la îndemâna artistului. În fond, o situație asemănătoare s-a petrecut și acum câteva decenii în urmă, în momentul apariției computerelor, când aplicabilitatea lor în domeniile artistice era destul de îndoielnică. Mulți se întrebau atunci în ce fel un computer va putea să-l asiste pe artist în procesul de realizare a unei picturi, a unei sculpturi sau chiar de compunere și interpretare a unei piese muzicale. Astăzi, astfel de situații sunt un lucru obișnuit. De aceea, dacă îmi este permisă o opinie personală, cred că acest proces de integrare a tehnologiilor AI în practica artistică va continua atât la noi, cât și în lumea întreagă, aceasta putând fi înțeleasă ca o etapă firească a procesului de evoluție al artei în timp.

Cum ar trebui să privească un artist în activitate această „coabitare” cu AI-ul? Este AI un simplu instrument, un partener creativ sau poate chiar un rival?

Aș dori să cred că inteligența artificială se va limita doar la nivelul unui instrument aflat la îndemâna artistului. Însă, ca și în alte domenii în care inteligența artificială este folosită pentru facilitatea anumitor procese de gândire și calcul (domeniul economic-financiar, domeniul juridic, domeniul IT, domeniul medical s.a.), trasarea anumitor coordonate ale „coabitării” se va arăta a fi tot mai necesară în viitor. Libertatea totală de gândire și viteza inimaginabilă a motoarelor de inteligență artificială de a genera informație, indiferent ce înțelegem prin aceasta (inclusiv opere de artă), ar trebui pusă în balanță cu trasarea unor limite, care să asigure neafectarea libertății și capacității umane de a gândi și de a se manifesta. În domeniul artistic, inteligența artificială ar putea să devină un rival al unui artist în activitate în cel puțin două situații ușor de intuit:

Prin relaxarea și atrofierea capacității de gândire și creație a artistului, ca rod al sprijinirii excesive pe „beneficiile” inteligenței artificiale (a se vedea programele de inteligență artificială care creează imagini artistice) și Prin crearea unei concurențe neloiale în piața muncii, inteligența artificială făcând inutil eforul artiștilor de a-și mai găsi anumite locuri de muncă în domeniile artistice pentru care s-au pregătit, ajungându-se chiar până la dispariția anumitor meserii care inițial presupuneau implicare umană și muncă de creație din partea artiștilor.

Continuare în numărul viitor

