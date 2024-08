Și Guvernul poate fi „țepar”: a pățit-o un om de afaceri din Iași – Bugetul național al României, „cârpit” pe seama șomerilor ieșeni

Bugetul național a ajuns să fie cârpit pe seama șomerilor. O firmă care a încercat să obțină subvențiile acordate de stat pentru angajarea șomerilor mai vârstnici de 45 de ani s-a trezit refuzată pentru că statul nu mai are bani. Legea nu prevede un număr maxim de șomeri care să poată fi angajați sau vreun plafon al fondurilor, așa că justiția a obligat statul să-și respecte propriile angajamente.

Prin legea privind sistemul asigurărilor pentru șomar și stimularea ocupării forței de muncă, statul și-a asumat acoperirea temporară a salariilor șomerilor vârstnici. Concret, firmele care angajează șomeri vârstnici beneficiază de o subvenție de 2.250 lei lunar timp de 12 luni, pentru fiecare astfel de salariat, cu condiția de a menține locul de muncă nou creat timp de cel puțin un an și jumătate.

Convenția de finanțare se încheie între Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) și firma interesată în termen de cel mult un an de la data angajării șomerului. Măsura a fost luată din cauza dificultăților pe care le întâmpină persoanele peste 45 de ani în a-și găsi un loc de muncă. Programul este cofinanțat din fonduri europene nerambursabile.

Londa Trans SRL Iași a vrut să intre în schema de stat

De această facilitate a vrut să beneficieze și o firmă de transport ieșeancă. Londa Trans SRL. În octombrie 2022, firma a angajat un șomer mai vârstnic de 45 de ani. În mai anul trecut, firma a depus la AJOFM cererea necesară obținerii subvenției. Timpul a trecut însă fără vreun răspuns. Când acesta a venit până la urmă, după o jumătate de an, el era negativ. AJOFM refuza încheierea convenției de finanțare pentru că nu avea bani.

În lipsa altei soluții, firma s-a adresat Tribunalului, cerând anularea deciziei de respingere a cererii și obligarea AJOFM la respectarea legii. Londa Trans SRL îl angajase pe B.C. tocmai bazându-se pe subvenția de 2.250 lei, care ar fi acoperit o parte din cheltuiala cu salariul. Singura condiție impusă de lege era simpla depunere a cererii, în termenul de decădere de un an. „Dacă s-ar admite ideea că este legală condiţionarea încheierii convenţiei de existenţa fondurilor băneşti, s-ar încălca principiul egalităţii în faţa legii şi s-ar crea o situaţie discriminatorie pentru angajatorii care nu ar beneficia de subvenţiile prevăzute de lege cu toate că îndeplinesc cerinţele legale în integralitatea lor, faţă de cei care au beneficiat de subvenţii pentru că au avut şansa ca, la momentul introducerii cererii lor, statul român să beneficieze de fondurile băneşti necesare”, au arătat reprezentanții firmei.

Banii alocați programului pe anul trecut erau deja epuizați

De cealaltă parte, AJOFM a ridicat din nou din umeri. Pe 25 mai 2023, când firma depusese documentația necesară, banii alocați programului pe anul trecut erau deja epuizați. De fapt, banii nu ajunseseră nici măcar pentru acoperirea integrală a cheltuielilor cu convențiile încheiate în 2022 și aflate încă în derulare. Nici nu se punea problema încheierii de convenții noi. În iulie anul trecut, AJOFM ceruse Agenției Naționale suplimentarea fondurilor, dar fără rezultat. Cererea depusă de Londa Trans SRL fusese pusă în sertar, în așteptarea unei eventuale suplimentări a fondurilor bugetare.

Cum anul trecut nu a fost operată nicio rectificare a bugetului național, alți bani nu mai veniseră. Or, legea finanțelor publice nu permite angajarea de cheltuieli peste sumele aprobate prin creditele bugetare. Ca urmare, AJOFM așteptase pur și simplu să treacă un an de la data angajării lui B.C. și trimisese răspunsul că nu mai poate fi încheiată convenția de finanțare. Firma a fost informată și că termenul de decădere de un an de la angajarea lui B.C. trecuse, deci putea să-și ia gândul de la subvenție. De altfel, au arătat în instanță reprezentanții AJOFM, nu scria nicăieri în lege că instituția era obligată să încheie convenția de finanțare la momentul depunerii cererii.

Subterfugiul AJOFM, care trăsese de timp până la expirarea termenului de un an pentru a anunța ulterior că oricum nu are bani, nu a fost apreciat de magistrați. Nu i se putea imputa firmei că AJOFM evitase încheierea convenției de finanțare.

„Simplul fapt că reclamanta a încheiat un contract de muncă cu o persoană ce avea peste 45 de ani pe perioadă nedeterminată, o îndreptățea pe aceasta la acordarea stimulentului prevăzut de lege atâta timp cât a formulat către pârâtă o cerere în acest sens, cu respectarea condițiilor legale”, au arătat magistrații Tribunalului.

Înalta Curte de Casație și Justiție analizase anterior o speță identică

De altfel, situația pe care o aveau de analizat magistrații ieșeni fusese deja supusă atenției Curții supreme. În noiembrie 2022, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept din cadrul Înaltei Curți de Casație și Justiție analizase o speță identică. AJOFM Maramureș respinsese în 2020 solicitarea unei firme de alocare a subvenției de 2.250 lei. Procesul intentat de firma ardeleană ajunsese la nivelul Curții de Apel Cluj, care ceruse opinia ÎCCJ. Până atunci nu se întâmplase prea des ca statul să spună că nu are bani pentru a plăti o subvenție la care el însuși se angajase. Magistrații clujeni își întrebaseră colegii din țară, dar opiniile primite fuseseră contradictorii. Curtea de Apel Iași ridicase din umeri: judecătorii nu mai întâlniseră așa ceva, dar apreciau că statul trebuie să-și îndeplinească obligațiile asumate.

Din practica judiciară a instanțelor din țară rezulta că în trei cazuri judecătorii apreciaseră că subvențiile pot fi acordate doar dacă există deja suficienți bani prevăzuți pentru aceasta. În alte 12 situații, judecătorii apreciaseră că singura condiție pentru acordarea subvenției este depunerea documentației necesare de către firma interesată. Altfel, ar fi însemnat ca AJOFM să acționeze „cu exces de putere, prin încălcarea dreptului reclamantei de a beneficia de același tratament aplicat altor persoane”.

Această interpretare a fost adoptată și de magistrații Tribunalului, care au decis admiterea plângerii depuse de Londa Trans SRL, anularea deciziei emise de AJOFM și recunoașterea dreptului firmei de a încasa subvenția de 2.250 lei lunar. Sentința a fost contestată de AJOFM, dosarul find preluat de Curtea de Apel.

