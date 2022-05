Și periferia are dreptul la un învățământ de elită! Periferia nu este mahala, ci zonă metropolitană! (P)

Statul român are obligația de a sprijini actul educațional în toate formele sale. România se confruntă cu o problemă majoră din acest punct de vedere, iar factorii decizionali întârzie să ia măsurile necesare. An de an, mii de părinți se confruntă cu aceeași problemă. Oamenii se dau peste cap să-și înscrie copiii la școlile și liceele de elită, în timp ce unitățile de învățământ din zona metropolitană sau cartierele mărginașe au de suferit. Am discutat cu mai mulți părinți pe această temă și consider că trebuie să luăm atitudine la cel mai înalt nivel.