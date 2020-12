Este limita dincolo de care materia se destructurează. Este limita dincolo de care este posibilă viaţa sau moartea. „Sigma de rupere” este o sintagmă care concentrează tot ceea ce înseamnă „Rezistenţa materialelor”, una dintre cele mai grele şi mai frumoase discipline care se predau într-o politehnică. Aşa afli că la o telecabină cablul de susţinere nu este ancorat fix de sol, ci de o greutate care culisează pe verticală pentru ca acest cablu să descrie ecuaţia lănţişorului, sau afli că balconul Julietei este susţinut de nişte contraforţi care au forma solidului de egală rezistenţă supus la încovoiere ş.a.

Nimeni nu a explicat mai frumos ce este rezistenţa materialelor decât Constantin Ţoiu. În anul 1976 acesta publică, la Editura Eminescu, romanul Galeria cu viţă sălbatică, cea mai bună carte a sa, a cărei acţiune se petrece în „obsedantul deceniu”. Unul dintre eroii cărţii, care preda Rezistenţa materialelor, face o paralelă între suflet şi modul de comportare a materialelor sub diverse solicitări. Şi nu este vorba de orice fel de materiale, ci de acelea continue şi izotrope (la care proprietăţile mecanice sunt aceleaşi, indiferent de direcţie). Ţoiu reia aceste pagini, de o rară frumuseţe stilistică, în 2000, în nr. 46 al revistei România literară, în rubrica sa permanentă Prepeleac. De acolo am extras pasajele care urmează, inclusiv titlul.

Iată cum descrie Ţoiu un material izotrop: …Forţa interioară elementară este o forţă de legătură care acţionează într-un anumit punct al corpului şi care este legată de acel punct. Întrucît materialul are o continuitate de structură, în fiecare punct al materialului există o astfel de forţă interioară, diferită în fiecare punct al materialului, - însă omogenă ca efect.

Apoi descrie care sunt tensiunile care apar în interiorul unui corp supus unor forţe exterioare. Este vorba de eforturile unitare normale (în lungul axei unei bare supusă solicitărilor), notate cu sigma (σ) şi eforturile unitare tangenţiale (perpendiculare pe axa barei), notate cu tau (τ): Efort unitar total. El se descompune după cele trei axe z, y şi x, dînd naştere efortului unitar tangenţial (tx şi ty) precum şi efortului unitar normal.

În continuare, se face o interpretare a celor patru solicitări simple (forfecare, întindere-compresiune, torsiune şi încovoiere) într-o cheie umană: Suma tuturor eforturilor tangenţiale dă naştere forţei tăietoare ce tinde să foarfece elementul respectiv. Suma eforturilor normale dă naştere unei forţe axiale ce caută să comprime sau să întindă elementul respectiv (Ca presiunea marilor ambiţii). Suma acestor momente date de eforturile tangenţiale ale axelor respective produce momentul de răsucire ce tinde să torsioneze corpul (Asemeni unei obsesii neîntrerupte). Momentele date de efortul normal faţă de axă produc declicul ce tinde să încovoaie elementul respectiv (Ca al unei hotărîri impuse).

Ţoiu ne mai spune că aceste solicitări apar rareori în stare pură, în practică fiind vorba de acele solicitări combinate (care dau destulă bătaie de cap studenţilor de la politehnică): ...Toate aceste acţiuni pot avea loc ca simple sau ca şi combinate, efectele fiind mai puternice (Ca în cazul unui cutremur de grad înalt). Se spune încovoiere pură sau forfecare pură, de exemplu deşi ele în stare pură se manifestă foarte rar. Dar cînd se manifestă..., făcu profesorul tăind cu palma aerul, - rad tot, adică. Ochii săi se înviorau brusc strălucind cu intensitate cînd era vorba de o catastrofă mai spectaculoasă... (Cînd cedează cu putere caracterul).

Cel mai tulburător pasaj este acela în care se face o comparaţie între curba lui Hooke şi trăirile umane înainte de moarte. Curba lui Hooke arată dependenţa între deformaţia unui corp şi forţa care acţionează asupra acestuia. Ceea ce este straniu, este faptul că ruperea se produce sub o forţă mai mică decât cea mai mare forţă pe care o poate suporta materialul. Explicaţia fizică este fenomenul de „gâtuire” a probei. Dar Ţoiu are o altă interpretare: Momentul în care materialul (caracterul) cedează după atîtea solicitări produse sistematic în unitatea de timp dată... Materialul, astfel încercat, cedează la un moment dat, nu înainte de a avea o perioadă relativă de întărire, asemeni oamenilor crispaţi înaintea morţii căpătînd brusc o luciditate extremă... Materialul, deşi nenatural, sau neînsufleţit, are un comportament similar cu al fiinţei umane înainte de a-şi da obştescul sfîrşit. Tot astfel pare a fi şi desprinderea finală a sufletului de trup, ca fenomenul denumit sigma de rupere.

Toţi profesorii de Rezistenţa materialelor sunt extrem de exigenţi. Altfel nici că se poate! Unul dintre cei mai prestigioşi profesori de „Rezistenţă” din Politehnica ieşeană a fost Victor Bauşic. Impresiona prin seriozitatea, exigenţa, umorul, generozitatea şi corectitudinea sa. Îmi povestea profesorul Boris Plahteanu despre un coleg de-al său, care a emigrat în anii '70 în Israel unde a lucrat în proiectare mecanică. La un moment dat, acesta a fost implicat într-o dispută profesională, miza fiind rezolvarea unei probleme de rezistenţa materialelor. Exasperat de faptul că nu i se acceptau soluţiile, eroul nostru a recurs la argumentul suprem: Dar voi nu înţelegeţi că eu am făcut Rezistenţa cu Bauşic???

Prof. univ. dr. ing. Neculai Eugen Seghedin este cadru didactic şi prorector responsabil cu activitatea didactică la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi