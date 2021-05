Silk District - un proiect gândit până la cel mai mic detaliu

Care sunt concluziile pe care le-ați tras după încheierea vânzărilor pentru prima fază?

Încă de când am decis să investim în Iași am pus accent pe comunicarea directă cu oamenii, pentru a cunoaște exact nevoile lor, iar în ultima perioadă comunicarea cu potențialii clienți s-a intensificat. În primul rând, am constatat că în Iași există o cerere mare de locuințe de calitate pe segmentul mediu. Apoi, cumpărătorii sunt educați, interesați de detalii și adesea dezamagiți de oferta deja existentă pe piață, care nu oferă o valoare prea mare și nici prea multă intimitate, nu prevede locuri de parcare și nici zone verzi.

Tocmai de aceea, în cazul Silk District fiecare detaliu a fost atent gândit, inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a materialelor pe care le folosim. Viitorul cartier oferă spații de parcare ample, conectate la apartamente, dar „invizibile”, 4 hectare de parcuri, zone de recreere și păduri urbane ce cuprind circa 1400 de copaci, care cresc într-un mediu lipsit de mașini. Apartamentele oferite satisfac o mare varietate de nevoi, de la duplexuri mari cu 4 camere, până la unități tip maisonette cu grădină (o soluție hibridă între case urbane de lux, tip townhouse, și apartamente), studiouri, apartamente cu 2 camere și 3 camere.

Care au fost elementele care i-au convins pe cumpărători să investească într-un apartament din Silk District?

Clienții apreciază abordarea „la cheie”. Avem o experiență îndelungată în calitate de investitor și dezvoltator în România, dar și în întreaga Europă Centrală și de Est. Ne provocăm singuri să fim mai buni, totodată ne respectăm clienții și îi tratăm ca pe investitori. În acest fel, ne aliniem interesul cu al lor. Nu „comercializăm”, ci executăm și livrăm, iar clienții pot vedea asta în întregul nostru proces. Oferim programe de tipul „help to buy”, o mulțime de opțiuni și pachete, iar după predare asigurăm managementul ansamblului rezidențial în primii cinci ani. Ne asigurăm astfel că zonele fără mașini rămân ca atare, că serviciile de mentenanță se fac într-o manieră profesionistă și eficientă din punct de vedere al costurilor. Proiectele noastre devin un brand de sine stătător, iar clienții noștri sunt cei mai buni promotori pe care i-am putea avea.

Care au fost principalele rezerve ale clienților față de proiect și cum i-ați convins să treacă peste acestea?

Nu există îngrijorare cu privire la proiectul nostru, ci mai degrabă preocupări și scepticism din cauza experiențelor anterioare negative. Dezvoltatorii își amăgesc adesea clienții, vânzând doar„o imagine” prin randări, iar rezultatul este adesea slab calitativ sau chiar rușinos. Nu este decât un mod de a profita de pe urma clienților. Noi punem pe primul plan oamenii și confortul lor. Le prezentăm clienților detaliile pe care nu le pot vedea, spre exemplu aspecte ce țin de calitatea structurală, sau la care nu s-ar gândi în mod obișnuit. Exemplul pe care îl folosesc adesea este plasarea unei dulii; dacă este amplasată greșit va reprezenta un motiv de iritare pentru tot restul vieții. Este un aspect care va influența în fiecare zi experiența de viață în cadrul acelui apartament, și pe care îl avem în vedere. Este datoria noastră să acționăm în numele clienților noștri, să avem grijă de detalii și să luăm decizii de care aceștia să poată beneficia.

Ce urmează pentru Silk District?

În primele două faze ale Silk District vom construi 661 de unități și 800 de locuri de parcare, primii proprietari mutându-se în noile apartamente în ultimul trimestru din 2022. Lucrările vor începe în vară. Fiecare fază a proiectului va fi o micro fază complet funcțională a masterplanului. Vom asista la regenerarea întregii platforme precum și la investiții mari în infrastructură, asigurându-se astfel o tranziție lină către lansarea etapelor ulterioare.