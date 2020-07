Silviu Gurlui, fost lider în USR Iaşi, s-a înscris la Ecologişti: va candida pentru şefia CJ

Când a plecat de la USR, profesorul şi activistul de mediu Silviu Gurlui a precizat că nu va intra în alt partid, dar că va sprijini proiectele oricărei formaţiuni care îi va susţine acţiunile. Au trecut doar trei săptămâni de atunci, iar ieri fostul lider de la USR Iaşi a anunţat că s-a înscris în Partidul Ecologist Român (PER).

“De astăzi mă alătur oficial curentului ecologist din România. Nu e nimic schimbat ci cu atât mai mult dorinţa să am şansa să fiu lăsat să rezolv ceva în această ţară sufocată de vorbărie şi de garduri vopsite. Iar Europa să ne ia exemplul. Sunt membru PER şi îndemn prietenii să mi se alăture pe toate palierele. Proiectul meu - SNUM - Serviciul Naţional de Urgenţă pentru Mediu, va avea sprijinul PER. Şi nu este tot. Mi-am depus candidatura pentru preşedinţia Consiliului Judeţean Iaşi din partea PER”, a anunţat Silviu Gurlui pe pagina sa de Facebook.