Silviu Macovei, membru al Comisiei Juridice din Camera Deputaților: „Averea nejustificată va fi confiscată!” (P)

Camera Deputaților, for decizional, a adoptat o serie de modificări ale legislației în domeniul penal care permit instanțelor de judecată să dispună confiscarea extinsă a averilor persoanelor condamnate la minimum 4 ani de închisoare.

În acest sens, deputatul ieșean Silviu Macovei, membru al Comisiei Juridice din Camera Deputaților, a afirmat că „aceste modificări, care reprezintă în fapt o punere în acord cu legislația europeană, permit confiscarea extinsă a ceea ce înseamnă averea nejustificată a unei persoane condamnate. Acestea au un impact major în special în recuperarea prejudiciilor create prin fapte de infracționalitate economică”.

Parlamentarul Silviu Macovei a extins importanța acestor modificări legislative și în domeniul corupției din România. „Personal, fiindcă nu am afaceri cu Statul, nu am interese economice ascunse și cred sincer în rolul statului de drept în creșterea bunăstării românilor, am votat aceste modificări ale legislației. Le consider foarte importante în combaterea corupției văzută ca vulnerabilitate majoră a Statului Român. Nu am militat niciodată nici pentru eliberarea persoanelor condamnate definitiv pentru acte de corupție, dar nici nu cred că vom avea o scădere a corupției dacă nu ne centrăm mai mult pe recuperarea prejudiciului. Cred că dreptate înseamnă în primul rând îndreptarea răului făcut și apoi pedepsirea celor vinovați. De aceea, mai ales în cazul infracțiunilor economice trebuie să fie primordială recuperarea banilor!” a explicat Silviu Macovei.

Mai jos sunt o parte din prevederile acestui proiect de modificare a Codului Penal:

(1) Sunt supuse confiscării şi alte bunuri decât cele prevăzute la art. 112, când faţă de o persoană se dispune condamnarea pentru o faptă susceptibilă să îi procure un folos material şi pentru care pedeapsa prevăzută de lege este închisoarea de 4 ani sau mai mare, instanţa îşi formează convingerea că bunurile respective provin din activităţi infracţionale. Convingerea instanţei se poate baza inclusiv pe disproporţia dintre veniturile licite şi averea persoanei.

(2) Confiscarea extinsă se dispune asupra bunurilor dobândite de persoana condamnată într-o perioadă de 5 ani înainte şi, dacă este cazul, după momentul săvârşirii infracţiunii, până la data emiterii actului de sesizare a instanţei. Confiscarea extinsă poate fi dispusă şi asupra bunurilor transferate către terţi, dacă aceştia ştiau sau ar fi trebuit să ştie că scopul transferului a fost evitarea confiscării

(4 indice 1) In cazul bunurilor care pot face obiectul confiscării speciale sau al confiscării extinse, luarea de către procuror a măsurilor asigurătorii pentru a evita ascunderea, distrugerea, înstrăinarea sau sustragerea de la urmărire a acestor bunuri este obligatorie.