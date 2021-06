Simon Kjaer: Vom intra pe teren împotriva Belgiei cu Christian în inimile şi în gândurile noastre

Kjaer a precizat că el şi colegii săi nu vor uita niciodată ce s-a întâmplat şi a menţionat că vor juca pentru colegul lor, aflat acum în spital. “Au fost câteva zile foarte speciale, în care fotbalul nu a fost cel mai important.

Cititi si: Medicii îi vor implanta lui Christian Eriksen un defibrilator cardiac

Un şoc, care va fi mereu parte din mine, parte din noi toţi! Singurul lucru care este important şi contează cu adevărat este că Christian este ok! Sunt mândru de cum am acţionat ca echipă şi de cum am fost uniţi în aceste vremuri dificile. Sunt impresionat şi foarte recunoscător pentru toată susţinerea. Astăzi, vom intra pe teren împotriva Belgiei cu Christian în inimile şi în gândurile noastre. Acest lucru ne dă linişte, ceea ce ne permite să ne concentrăm pentru fotbal. Vom juca pentru Christian şi, ca de fiecare dată, pentru toată Danemarca.

Cititi si: Prima imagine cu Christian Eriksen pe patul de spital. „Sunt bine”

Aceasta este cea mai mare motivaţie pentru noi toţi. Ca de fiecare dată: vom face tot ce puutem mai bine!”, este mesajul lui Kjaer, postat de federaţia daneză în social media. Naţionala Danemarcei întâlneşte astăzi Belgia, de la ora 19.00, pe stadionul Parken din Copenhaga, în grupa B a Campionatului European.