Simona a accelerat când trebuia

Simona Halep, locul 2 WTA a învins-o, ieri, cu scorul de 6-3, 6-4, pe italianca Jasmine Paolini, locul 99 WTA, beneficiară a unui wild card, calificându-se în optimile de finală ale turneului de categorie Premier de la Roma. Paolini, 24 de ani, 1,60 metri înălţime, a început incendiar meciul cu mult mai titrata ei adversară. Micuţa jucătoare italiană are în bagajul ei tehnic o lovitură de dreapta cu care poate face ravagii în defensiva oricărei adversare. Cu aceasta, ea ghidează bine jocul stânga-dreapta şi accelerează pentru a puncta decisiv. Inimoasă, uşor agresivă, dar şi inconstantă, italianca a condus jocul după start şi a fost la un punct de 3-0, cu un break în ghemul secund. Halep nu a evoluat grozav miercuri, dar a înţeles repede ce puncte slabe are adversara. Insistând mult pe reverul italiencei, românca a echilibrat meciul. A parat posibilitatea de 0-3 şi cu ajutorul rivalei, care în acel ghem a comis patru duble greşeli, apoi a egalat la 2. În game-ul al cincilea, Halep şi-a „oferit” serviciul cu greşeli neforţate, după ce a condus cu 40-15. Din acel moment, principala favorită a turneului a câştigat patru jocuri la rând şi a luat setul după 36 de minute. În setul al doilea, Paolini şi-a regăsit jocul exuberant din startul meciului, în timp ce Simona şi-a „regăsit” acea crispare din evoluţie, care o face să risipească puncte cu uşurinţă. După 1-1, Halep nu şi-a mai fructificat serviciul până la 4-4. Nici Paolini nu a făcut-o, rezultând o serie de şase break-uri consecutive, pe care fostul lider WTA a rupt-o cu un game la zero pe propriul serviciu, preluând conducerea cu 5-4. Italianca nu a rezistat presiunii de a salva o minge de meci la acest scor şi a comis o dublă greşeală, care a trimis-o pe Simona în optimi, după 6-4 şi o oră şi 23 de minute de joc.

“Nu a fost un meci uşor. Am fost un pic încordată, mingea parcă nu pleca din racheta mea, dar a fost totuşi bine că am reuşit să termin în două seturi. Per total a fost un meci bun şi mă bucur că sunt în următorul tur. Sper să am cât mai multe meciuri câştigate. Va urma o partidă grea, dar sunt pregătită şi îmi doresc să joc mai bine decât astăzi. Vreau să mă bucur de faptul că sunt în turul următor şi că în condiţiile acestea putem să jucăm un turneu destul de mare”, a spus Halep la Digi Sport. Sportiva a vorbit şi despre meciul de dublu câştigat marţi de ea şi de Monica Niculescu în faţa cupului ucrainean Elina Svitolina/Daiana Iastremska, scor 6-0, 6-1: “La dublu a fost un meci foarte bun, poate cel mai bun al nostru de mult, de atâţi ani de când jucăm. Şi adversarele ne-au ajutat un pic pentru că au greşit destul de mult”.Simona s-a reîntâlnit la Roma cu Darren Cahill după şapte luni. “Este un sentiment plăcut că-l am din nou în echipă, a venit cu un aer proaspăt, cu felul lui relaxat. Sunt convinsă că o să mă ajute să mă relaxez şi mai mult. De la meci la meci sper să fie şi mai bine”, a afirmat ea.

Urmează Iastremska

Adversara Simonei în optimi este ucraineanca Daiana Iastremska (29 WTA) cu care s-a confruntat şi la dublu. Iastremska, în vârstă de 20 de ani, a trecut în turul doi de americanca Amanda Anisimova, numătul 27 mondial, scor 4-6, 7-6, 6-4, în două ore şi 19 minute.Anisimova a avut şansa de a servi pentru meci în setul secund la 5-4 dar Daiana a revenit, a câştigat clar tie-break-ul şi s-a impus în decisiv. După ce a fost eliminată în turul al doilea de la US Open (2-6, 3-6 cu Madison Brengle, 73 WTA), YIstremska s-a despărţit de antrenorul Sascha Bajin (cel care a ajutat-o pe Naomi Osaka să câştige primele două turnee de Grand Slam) Simona Halep şi Daiana Iastremska nu s-au mai întâlnit până acum în circuitul WTA. Surpriza zilei a fost realziată de Danka Kovinic (86) din Muntenegru, care a învins-o, , cu scorul de 6-3, 6-1, pe elveţiancaBelinda Bencic din Elveţia (10 WTA). Kovinic s-a impus după un meci care a durat o oră şi 12 minute. Bencic nu era pe partea de tablou a Simonei Halep.

La dublu, Raluca Olaru şi germana Anna-Lena Friedsam s-au calificat,în sferturile de finală, după ce au învins cu scorul de 6-4, 6-3, echipa Miyu Kato/Sabrina Santamaria (Japonia/SUA). Adversarele cuplului româno-german se vor stabili după meciul Magda Linette/Bernarda Pera (Polonia/SUA) - Nicole Melichar/Demi Schuurs (SUA/Olanda). De la dublu masculin, o veste rea; perechea Horia Tecău/Jean-Julien Rojer a ratat calificarea în optimile de finală, fiind învinsă de cuplul Wesley Koolhof/Nikola Mektic (Olanda/Croaţia), finalist la US Open, scor 4-6, 4-6.

Simplu feminin: Daria Kasatkina (Rusia) – Vera Zvonareva (Rusia) 6-2, 6-2; Garbiñe Muguruza (Spania) – Sloane Stephens (SUA) 6-3, 6-3; Elise Mertens (Belgia) – Magda Linette (Polonia) 6-2, 6-4; Anna Blinkova (Rusia) – Aliona Bolsova (Spania) 4-6, 6-1, 7-6; Viktoria Azarenka (Belarus) – Venus Williams (SUA) 7-6, 6-2; Elena Rîbakina (Kazahstan) – Marie Bouzkova (Cehia) 7-4, 7-6

Simplu masculin: Milos Raonic (Canada) – Adrian Mannarino (Franţa) 7-6, 6-2; Lorenzo Musetti (Italia, 248 ATP) – Stanislas Wawrinka (Elveţia) 6-0, 7-6 !!!; Matteo Berrettini (Italia) – Federico Coria (Argentina) 7-5, 6-1; Marin Cilic (Croaţia) – David Goffin (Belgia) 6-2, 6-2; Stefano Travaglia (Italia) – Borna Coric (Croaţia) 7-6, 7-5; Novak Djokovic (Serbia) – Salvatore Caruso (Italia) 6-3, 6-2; Jannik Sinner (Italia) – Stefanos Tsitsipas (Grecia) 6-1, 6-7, 6-2!; Filip Krajinovic (Serbia) –Marco Cecchinato (Italia) 6-4, 6-1; Grigor Dimitrov (Bulgaria) – Yoshihito Nishioka (Japonia) 6-1, 6-0