Simona Halep după victoria grea: Mi-a fost foarte greu să găsesc ritmul, dar am rămas concentrată

Simona Halep a declarat, joi, după calificarea în sferturile turneului de la Praga, că i-a fost greu să-şi găsească ritmul la meciul cu Barbora Krejcikova şi că are probleme cu serviciul, la munceşte pentru a-l îmbunătăţi.

“Da, Barbora a jucat foarte bine şi mi-a fost foarte greu să găsesc ritmul, dar am rămas concentrată la fiecare minge şi am încercat să intru în ritm, să nu mai greşesc şi până la urmă mi-am găsit ritmul şi am putut juca mai bine. Serviciul meu nu este foarte bun în acest moment, dar muncesc la asta şi sper că va deveni din ce în ce mai bun”, a spus Halep.

Ea a precizat că a avut probleme deoarece simţea muşchii foarte contractaţi la umăr, astfel că intervenţia din time-out-ul medical a ajutat-o să i se relaxeze muşchii.

“Apoi am putut servi puţin mai puternic. Mă bucur că a funcţionat”.