Simona Halep: Este foarte dureros să fiu tratată altfel decât Iga Swiatek şi Jannik Sinner 

Halep a declarat pentru Telegraph Sport că izbucnirea ei recentă de pe Instagram a venit după luni de anxietate şi nopţi nedormite.

„Am simţit că ei [ITIA] au fost nedrepţi cu mine înainte, dar acum este chiar mai mult. Am fost atât, atât de supărată şi atât de tristă când am văzut situaţia. Este pur şi simplu inacceptabil, din punctul meu de vedere. Da, iar nu pot să dorm. Mi-am pierdut somnul timp de doi ani în timpul procesului [de contestare a propriei interdicţii pentru dopaj]. Apoi mi-am revenit. Şi acum, după [ce s-a întâmplat], pentru câteva zile, da, l-am pierdut din nou. Toată gândirea negativă, gândurile negative, nu este uşor de gestionat”.

Toţi cei trei campioni au fost găsiţi nevinovaţi de dopaj deliberat

Dar a existat o diferenţă procedurală semnificativă. Atât Sinner, cât şi Swiatek s-au mişcat rapid pentru a identifica sursa substanţei interzise şi, prin urmare, au fost în măsură să îşi depună apelurile aproape imediat, în timp ce cazul lui Halep a durat considerabil mai mult pentru a fi alcătuit. Într-adevăr, ITIA spune că nu a reuşit încă să localizeze roxadustat – substanţa interzisă în centrul cazului – în suplimentul „Keto MCT” pe care îl luase. Dar expertul lui Halep, profesorul Jean-Claude Alvarez, a declarat tribunalului TAS că a găsit-o, iar explicaţia sa a fost în cele din urmă acceptată, ducând la ridicarea suspendării în martie.

„Am auzit că unii oameni au spus că nu am descoperit contaminarea mai repede”, a explicat Halep prin intermediul unui apel Zoom din Dubai. „Dar substanţa [Keto MCT] pe care o aveam era atât de greu de găsit. O găseşti în China sau în altă parte, nu ştiu exact, şi a fost nevoie de timp pentru a fi livrată, astfel încât să poată face testul. Nu a fost vina mea pentru că nu am vrut să găsesc [contaminantul] – înţelegeţi ce vreau să spun Ceea ce cred că nu este corect, de asemenea, este că au anunţat cazul meu imediat, şi am primit toată căldura din partea presei, iar pentru aceşti doi jucători au păstrat secretul, şi au spus doar despre caz când totul se terminase, deci este foarte ciudat. Şi am cerut şi ridicarea suspendării provizorii pentru a putea juca. Am spus: „Dacă în cele din urmă credeţi că sunt vinovată, luaţi punctele înapoi şi toţi banii şi totul, dar lăsaţi-mă să joc”, pentru că voiam să păstrez ritmul. Am cerut asta de vreo două sau trei ori, dar acum [Sinner şi Swiatek] au putut juca. Jucătoarea – nu vreau să dau numele, ştiţi despre cine vorbesc – a avut o suspendare de trei săptămâni, apoi a jucat la două turnee, iar apoi a primit o nouă suspendare. Ce este asta? Adică, nu înţeleg. Aşa că simt că nu este corect”.

În timp ce Sinner nu a ratat niciun meci, Swiatek a primit o suspendare de o lună şi, ca urmare, a sărit peste etapa asiatică. Dar Halep a pierdut totul – sau, cel puţin, aşa părea când a primit sancţiunea iniţială de patru ani, care a fost agravată de o acuzaţie secundară legată de datele suspecte privind sângele din paşaportul biologic. În momentul în care apelul său la TAS a dat rezultate, în martie, ea fusese deja departe de teren timp de 17 luni.

„Nu mă aşteptam să fie atât de dificil să revin”

Halep a jucat meciul de revenire, la Miami, la doar două săptămâni după reducerea la nouă luni a suspendării sale. „M-am gândit ‘Cunosc sentimentele, ştiu cum trebuie să mă antrenez’ – dar dintr-o dată a fost atât de dificil să gestionez emoţiile înainte de meciuri. Întotdeauna am fost emotivă înainte de meciuri, dar acum mă simt din nou rău la stomac. Când am jucat meciuri, m-am simţit un pic mai moale [fizic]. Paşii pe care trebuie să îi faci spre minge, spre colţuri, nu erau acolo. Cred că creierul nu trimitea mesajul potrivit picioarelor”.

„În fiecare zi stau pe teren, făcând tot ce făceam înainte. Dar când încep să joc un meci, e diferit. Am jucat la două turnee, iar timp de trei zile m-a durut corpul foarte tare. Aşa că acesta este obiectivul meu principal: să joc câteva meciuri, să obţin câteva victorii, să-mi recapăt încrederea”.

Halep se află acum într-o situaţie neobişnuită: o fostă campioană de la Wimbledon (din vara anului 2019) care se află pe locul 879 în lume. După ce a jucat doar cinci meciuri în acest an – şi a câştigat o singură dată – ea se află în Dubai pentru un stagiu de pregătire. Însă nu ştie când va concura din nou, deoarece se bazează pe invitaţii la turnee. Primul său eveniment confirmat din acest an va avea loc la Cluj-Napoca, în februarie.

Crede ea că jocul s-a schimbat în absenţa ei?

„Simt de la televizor că au multă putere, ca serviciu 185-190kmh. Desigur, am avut în trecut jucătoare care serveau aşa – Serena [Williams], [Petra] Kvitova. Dar acum simt că majoritatea dintre ele servesc foarte puternic. Întotdeauna, eu returnez foarte bine, chiar şi atunci când [Karolina] Pliskova servea. Dar nu mai sunt ca acum trei ani, acum patru ani, când eram în top cinci. Aşa că nu ştiu cum se va descurca organismul meu cu asta acum”.

În perioada în care nu a putut juca, Halep s-a bazat foarte mult pe familia sa – şi în special pe fratele ei, care a petrecut cinci ani ca speranţă în tenis înainte de a opta pentru o educaţie universitară.

„Nu prea ieşeam în oraş. În România, dacă mergeam la sală, oamenii mă întrebau: „De ce te tratează aşa?”. Întrebări de genul acesta, toate negative, şi era greu de gestionat. Aşa că pot spune că am evitat un pic oamenii, dar nu pentru că mi-ar fi fost ruşine. Întotdeauna am ştiut că sunt nevinovată şi curată, aşa că am avut capul sus, dar era obositor să mi se pună aceleaşi întrebări în fiecare zi. Obişnuiam să vorbesc cu fratele meu în toate nopţile în care nu dormeam, scriam mesaje şi vorbeam. Şi cu părinţii mei, desigur, dar nu le poţi spune părinţilor toate sentimentele, pentru că ei suferă. Şi mai aveam câţiva prieteni – puţini, puţini prieteni. Când treci prin momente dificile, pierzi mulţi oameni. Sau pur şi simplu realizezi că nu ai avut niciodată acei oameni”.

„Dar ceea ce mă bucură cel mai mult este că pot să zâmbesc, sunt sănătoasă. Văd că s-a dus, iar acum chiar mă bucur de fiecare zi. Acum mă bucur mai mult şi de tenis. Nu mai este presiunea pe care o aveam înainte. Şi acum, când mă uit în urmă, sunt puţin supărată pe mine pentru că am pus atâta presiune pe mine. Nu regret asta, pentru că am reuşit să fiu numărul 1, aşa că e un amestec de sentimente. Mă accept, dar acum vreau doar să văd lucruri diferite”.

Nu s-a uitat prea mult la tenis cât timp a fost suspendată, considerând că este prea dureros, deşi i-a plăcut să urmărească parcursul Karolinei Muchova până în finala French Open de anul trecut. „Mi-a plăcut cum a jucat şi cât de încrezătoare era”. Sunt prietene bune? „Nu suntem prietene, dar i-am trimis un mesaj pentru că îmi place să apreciez. Ash Barty îmi trimitea câte un mesaj din când în când. Este super drăguţă, iar copilul ei este foarte drăguţ.”

Cum rămâne cu vechii ei antrenori?

„Darren [Cahill], el m-a susţinut şi mi-a spus că mă pot întoarce”. În ceea ce îl priveşte pe Patrick Mouratoglou, al cărui personal al Academiei recomandase infamul supliment Keto MCT, „Am vorbit puţin, dar vorbim normal, nu ne trimitem mesaje non-stop. Îmi place să am relaţii bune cu toată lumea, aşa că vreau să trec peste asta. Mi-am dat seama că sănătatea este cea mai importantă, iar apoi ne dăm seama de toate”.

În ceea ce priveşte recomandarea suplimentului, Halep spune: „Întotdeauna mi-am ascultat echipa. Am întrebat dacă ele [suplimentele] sunt curate. Ei ştiau cât de strictă sunt cu tot ceea ce iau. Aşa că toată lumea ştia că trebuie să verifice, cum ar fi, foarte strict. Dar a fost o greşeală. Şi nu vreau să, aşa cum am spus în postarea mea recentă, nu vreau să simt… această răutate? Nu vreau să-mi trăiesc viaţa cu acel sentiment”.

Mesajul emoţionant de săptămâna trecută, de pe Instagram a fost o izbucnire rară din partea unei persoane care, în perioada în care s-a aflat în vârful jocului, a fost întotdeauna cunoscută pentru calmul său şi lipsa unui ego evident, scrie The Telegraph. În cele din urmă, însă, sentimentul ei de nedreptate faţă de cazurile recente pur şi simplu a dat în clocot.

„Mi-a luat atât de mult timp să exprim aceste emoţii”, spune Halep. „Pentru că, în timpul procesului, nu ai voie să vorbeşti. Şi apoi eşti foarte introvertită, şi nu poţi vorbi despre asta. A fost în timpul nopţii şi am simţit că trebuie să scriu aceste cuvinte. Am primit răspunsuri de la mulţi oameni şi multe mesaje pe privat. Au fost atât de fericiţi că m-am exprimat şi că am vorbit tare, pentru că probabil îşi dau seama cât de greu este să ţii totul în tine. Aşa că m-au încurajat să vorbesc mai des. Probabil că o voi face. M-am simţit bine. M-am simţit ca şi cum: „Bine, acum toată lumea ştie ce simt.”

“Am verificat de câte puncte am nevoie pentru a intra în top 100”

O frustrare rămasă este acea clasare modestă. După tot ceea ce a făcut în joc, Halep crede că locul ei nu este printre studentele şi jucătoarele part-time de la marginea topului 1000 mondial.

„După ce am fost lăsată să joc, şi s-a decis doar o interdicţie de nouă luni, am cerut clasamentul pentru că acum îmi dau seama cât de dificil este să aştepţi un wild card. Trebuie să te gândeşti: ‘Cum ar trebui să mă antrenez? Cum să mă pregătesc? Deci toate astea sunt foarte obositoare. Am înţeles că consiliul jucătoarelor nu a vrut să-mi dea clasamentul pe care îl aveam în iulie anul trecut, şi nici WTA nu a fost de acord. Aşa că acest lucru a fost foarte dezamăgitor, pentru că eu chiar simt şi chiar cred că merit să mi-l recuperez. Nu m-am uitat niciodată la puncte în toată viaţa mea. Dar acum am verificat de câte puncte am nevoie pentru a intra în top 100. Sunt aproximativ 900, aşa că voi vedea. Dacă sunt suficient de bună, voi fi acolo”.

„Majoritatea oamenilor spun că poţi deveni deprimat atunci când te opreşti din tenis. Sincer, pentru mine, a fost un pic mai bine, pentru că m-am putut descoperi pe mine. Am putut să o descopăr pe Simona, ştii, şi am încercat să văd ce îmi place să trăiesc, cum să trăiesc. Aşa că nu am avut această şansă până acum. Şi, aşa cum spun mereu, îmi place să văd partea pozitivă, iar eu am profitat de ea şi m-a ajutat să fiu bine astăzi. Dacă mă bucur mai mult de tenis, aceasta va fi o victorie – chiar dacă nu voi avea succesul de dinainte. Cred că este dificil să fiu ca înainte, în opinia mea, dar fac tot ce pot pentru a încerca”

Simona Halep a notat, în urmă c o săptămână, într-un mesaj postat în social media, la câteva ore după ce ITIA a anunţat că Iga Swiatek a acceptat o suspendare de o lună pentru că a fost depistată pozitiv cu o substanţă interzisă în urma unei contaminări, că nu înţelege de ce cazul său şi cel al polonezei, identice, au fost tratate atât de diferit. “Nu poate fi decât rea voinţă din partea ITIA, organizaţia care a făcut absolut totul să mă distrugă în ciuda evidenţei”, a scris fostul lider WTA.

“Stau şi încerc să înţeleg dar îmi este realmente imposibil să înţeleg aşa ceva. Stau şi mă întreb, de ce o aşa mare diferenţă de tratament şi judecată? Nu găsesc şi nici nu cred că poate există un răspuns logic. Nu poate fi decât rea voinţă din partea ITIA, organizaţia care a făcut absolut totul să mă distrugă în ciuda evidenţei. S-a dorit foarte tare să mi se distrugă ultimii ani din carieră, s-a dorit ceva ce niciodată nu mi-aş fi putut imagina că se poate dori”, a notat Halep pe Instagram.

Simona Halep a fost suspendată în octombrie 2022, după ce a fost depistată pozitiv cu roxadustat – un medicament interzis care stimulează producţia de globule roşii – la US Open din acel an. Jucătoarea a fost acuzată şi de o altă încălcare de regulament anul trecut, din cauza unor nereguli în paşaportul său biologic al sportivilor, o metodă concepută pentru a monitoriza diferiţi parametri sangvini în timp pentru a descoperi un potenţial dopaj. Halep, care a negat cu tărie acuzaţiile care i s-au adus şi a explicat că a fost vorba de contaminarea unui supliment, a primit permisiunea de a reveni la joc după ce Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne a decis, în martie 2024, că suspendarea sa ar trebui redusă la nouă luni, perioadă pe care o ispăşise deja şi care a expirat în 6 iulie 2023.

Săptămâna trecută, Agenţia Internaţională de Integritate în Tenis (ITIA) a anunţat că poloneza Iga Świątek, locul 2 WTA, a acceptat o suspendare de o lună în cadrul Programului antidoping în tenis, după ce a fost depistată pozitiv cu substanţa interzisă trimetazidină (TMZ), eşantionul fiind prelevat în afara competiţiei în august 2024. ITIA a acceptat că testul pozitiv a fost cauzat de contaminarea unui medicament reglementat fără prescripţie medicală (melatonină), fabricat şi vândut în Polonia, pe care jucătoarea îl luase pentru probleme de decalaj orar şi de somn, şi că încălcarea nu a fost, prin urmare, intenţionată.

În ceea ce îl priveşte pe italianul Jannik Sinner, acesta a fost depistat pozitiv de două ori la clostebol, în luna martie, în timpul turneului de la Indian Wells. El a fost exonerat de ITIA.

