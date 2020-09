Simona Halep este principala favorită la Roland Garros 2020

Constănțeanca în vârstă de 28 de ani are șanse mari să-și adjudece cel de-al 3-lea trofeu de Mare Șlem în această toamnă, după ce a câștigat ce-l de-al treilea turneu consecutiv după pandemie.

Halep a plecat direct la Paris după ce a ridicat trofeul învingătoarei din turneul Premier 5 de la Roma, urmând să sărbătorească triumful după Roland Garros: "Rămân cu restricțiile de rigoare, nu o să sărbătoresc deloc, iar după Roland Garros voi sărbători acasă, cu familia. Acum mă duc direct la Paris", a declarat Simona Halep pentru Digi Sport.

Celebrul comentator de tenis Ben Rothenberg a transmis un mesaj pe rețelele de socializare prin care a spus că Simona Halep este "cea mai clară favorită pe care a avut-o un turneu de Grand Slam de mulți ani încoace".

Așa arată clasamentul WTA în acest moment:

Ashleigh Barty (Australia) – 8.717 puncte Simona Halep (România) – 7.255 Naomi Osaka (Japonia) – 5.780 Karolina Pliskova (Cehia) – 5.205 Elina Svitolina (Ucraina) – 4.740 Sofia Kenin (SUA) – 4.700 Bianca Andreescu (Canada) – 4.555 Kiki Bertens (Olanda) – 4.335 Serena Williams (SUA – 4.080 Belinda Bencic (Elveția) – 4.010

Halep a mai jucat două finale la Roland Garros, în 2017 și 2018, reușind să câștige trofeul în cea de-a doua, însă în 2019 a fost eliminată în faza sferturilor de finală – an în care s-a impus în turneul de la All England Club – Wimbledon.

Statutul de favorită este ajutat și de faptul că numărul unui în clasamentul mondial, Asheligh Barty, a decis să spună pas și acestui Grand Slam, după ce australianca a refuzat și participarea la US Open. Și mai mult decât atât, proaspăta câștigătoare a Openului American, Naomi Osaka, s-a retras de la turneul de la Paris, iar Bianca Andreescu încă nu s-a refăcut după accidentarea suferită la picior. Karolina Plișkova, finalista învinsă de Halep în turneul de la Roma, a abandonat ultimul act al competiției din cauza unei accidentări la coapsa stângă.

Halep este favorită clară inclusiv la casele de pariuri, acolo unde sportiva noastră are o cotă de 4.50 și este singura sportivă cu o cotă sub 10 pentru câștigarea Open-ului Francez, notează blogurile de pariuri. Următoarele favorite sunt Victoria Azarenka – finalista de la US Open 2020, Serena Williams – multipla campioană care împlinește vârsta de 39 de ani cu 3 zile înainte începerii turneului și Garbine Muguruza – câștigătoare a două Grand Slam-uri, care a ieșit din top 30 în 2019, iar acum ocupă poziția 15 în clasamentul WTA.

Chiar dacă fondul total de premiere al turneului a scăzut cu 11% față de anul 2019, iar câștigătoarea acestei ediții va primi doar 1.6 milioane de euro, cu 700.000 de euro mai puțin decât anul trecut, Halep are o motivație în plus de a se impune la Roland Garros: dacă își va adjudeca trofeul, va redeveni automat și lider al clasamentului WTA. Sportiva noastră încearcă să se elibereze de presiune înaintea startului turneului, spunând că ''Roland Garros? Este doar un alt turneu, nu voi pune presiune pe mine, voi merge cu zâmbetul pe buze! Este evident visul tuturor jucătorilor (de a câștiga turneul), deci este și visul meu, dar nu mă uit atât de departe.

Vreau doar să merg acolo, sa mă obișnuiesc din nou cu terenurile, cu atmosfera și să încerc să câștig fiecare meci. Fiecare meci este o luptă, sunt pregătită pentru asta, dar vom vedea ce se va întâmpla'', a declarat câștigătoarea turneului parizian din 2018.

Soarta turneului ar putea fi afectată de coronavirus. Până acum, au fost excluși 6 sportivi care urmau să ia startul în calificări, fie pentru rezultatul pozitiv al testului pentru COVID-19, fie pentru că au fost considerați contacți.