Simona Halep face primele declaraţii după ce a ratat turneul de la Roland Garros

“Prima mea lovitură după trei săptămâni şi jumătate. Mă simt ca şi cum aş fi lipsit mult mai mult, pentru că mi-a fost dor să joc. Însă această perioadă a fost cea mai bună pentru că, deşi am o viaţă minunată, am înţeles ce simt pentru tenis şi cum mă simt când nu pot juca. Iubesc acest sport, acum înţeleg de ce de atât de mulţi ani trăiesc pentru tenis şi mă simt atât de bine ca sportivă profesionistă la cel mai înalt nivel. Bineînţeles, nu este uşor să fiu acici, amoţional este epuizant, iar acum îmi dau seama cât de puternică am fost. Când te accidentezi înaintea turneului tău preferat, la care ai jucat cel mai bun tenis al tău şi ai concurat timp de zece ani, te simţi tristă şi te întrebi: ‘de ce mi se întâmplă mie?’ După câteva săptămâni am înţeles că acest lucru s-a întâmplat PENTRU mine! Astfel că acum vreau doar să înfrunt orice provocare mi se prezintă. Nu ştiu dacă sunt refăcută complet fizic, dar ceea ce ştiu este sunt gata pentru ce urmează. Vă mulţumesc mult pentru că mi-aţi arătat susţinerea la fiecare pas”, a notat Halep.

Simona Halep a ratat turneul de la Roland Garros din cauza unei accidentări suferite la turneul de la Roma. Ea a suferit o ruptură musculară la gamba stângă, la 12 mai, în meciul din primul tur al turneului de la Roma, disputat cu germana Angelique Kerber.