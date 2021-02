Simona Halep îşi cere scuze. „Darren mi-a spus: Ai fost ca vechea Simo”

“A fost un meci extraordinar, ea a jucat incredibil, dar m-am luptat până la final, nu am renunţat şi poate de aceea am putut câştiga. Sunt foarte bucuroasă şi mândră de ce am făcut astăzi pe teren, de felul în care am luptat. Cred că la 2-5 m-am relaxat un pic mai mult. Am vorbit cu echipa mea după meci şi mi-a spus că ar fi trebuit să joc cum am făcut-o la acele ghemuri pentru că braţele îmi erau mai relaxate şi mingea ajungea un pic mai departe. Nu mi-am dat seama de asta. Dar este bine că s-a terminat astfel şi am încrederea că încă pot câştige meciurile grele. Sunt foarte obosită. Şi uşurată, a fost o victorie mare. Am fost emoţionată încă dinainte de meci, am vorbit tot timpul şi am vorbit negativ, îi cer scuze echipei mele, am fost foarte negativă şi cu ei. Dar se întâmplă. Am vorbit după meci şi Darren mi-a spus: ‘Ai fost ca vechea Simo’. I-am spus: ‘Nu, ceva am îmbunătăţit. M-am luptat până la final’. Iar el a fost de acord. Este un mare plus faptul că am putut câştig meciul chiar dacă am avut acea atitudine”, a spus Halep.

Ea a precizat că este minunat cu public la meciuri: “Este minunat cu public, să simt acea energie. Chiar dacă nu a fost sută la sută pentru mine a fost ceva pozitiv”.

Simona Halep, locul 2 WTA şi cap de serie numărul 2, a învins-o, miercuri, cu scorul de 4-6, 6-4, 7-5, pe jucătoarea australiană Ajla Tomljanovic, locul 72 WTA, în turul al doilea al AusOpen. Halep s-a impus după ce a revenit de la 2-5 cu un break, în decisiv.

Ea va evolua în premieră, în turul următor, cu rusoaica Veronika Kudermetova, locul 36 WTA şi cap de serie numărul 32, care a învins-o pe compatrioata ei, Varvara Graceva, locul 97 WTA, cu scorul de 5-7, 6-2, 6-2.