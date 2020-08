Simona Halep: Nu am jucat încă fără spectatori. Sper să nu fie atât de ciudat

Simona Halep a plecat, vineri, spre Praga, unde va participa la turneul WTA de săptămâna viitoare şi a afirmat că încă nu a decis dacă va participa la US, deşi, în condiţiile actuale, cel mai probabil nu va merge în SUA.

"Sunt puţin stresată, dar cred că o să fie bine. Nu am jucat încă fără spectatori. O să văd săptămâna aceasta şi sper să nu fie atât de ciudat. Am stat acasă, m-am odihnit, aveam mare nevoie de o pauză totală, pentru că au fost ani de zile în care am jucat săptămână de săptămână. A fost bine, am luat pozitivul, am stat cu familia şi prietenii şi m-am reîncărcat. Am făcut testul, am primit rezultatul ieri, negativ bineînţeles. Astăzi, când o să ajung acolo, o să mai fac un test şi cât aşteptăm rezultatul stăm în cameră. Pot apărea oriunde cazuri, aşa că nu vreau să mă gândesc la negativ. Vreau să văd partea bună, faptul că putem să jucăm un turneu. La Palermo a fost o decizie de moment, am crezut că este mai bine să nu merg. Nu eram poate pregătită mental. Acum sunt mai bine şi sunt 100% convinsă că trebuie să joc. Am stat vreo două luni fără tenis şi a fost dificil, dar cum am mai spus, a fost şi bine, pentru că aveam nevoie de o pauză totală", a spus Halep.

"Nu ştiu încă, nu am decis (n.r. dacă o să meargă în SUA). Dar în condiţiile actuale, nu. Tot timpul sănătatea este mai importantă şi cred că nimeni nu poate judeca pe altcineva când ia o decizie stric personală. O să joc şi la dublu (n.r. împreuna cu Barbora Strycova), pentru că am nevoie de meciuri oficiale şi orice meci e binevenit", a mai declarat Simona Halep.

hotnews.ro