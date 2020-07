Simona Halep nu mai merge la Palermo

Simona Halep, locul 2 WTA, s-a retras de la Palermo Ladies Open, primul turneu organizat după pauza cauzată de pandemia de coronavirus. „Având în vedere creşterea recentă a cazurilor Covid19 în România şi îngrijorării mele cu privire la călătoriile aeriene internaţionale în acest moment, am luat decizia grea de a mă retrage de la Palermo. Vreau să mulţumesc directorului turneului şi Ministerului italian al Sănătăţii pentru toate eforturile în numele meu”, a scris ea, pe reţelele de socializare.

După ce Italia a impus carantină românilor şi bulgarilor, organizatorii turneului de la Palermo au cerut o derogare pentru jucătoarele înscrise la această competiţie, în special Simona Halep. „Am trimis de urgenţă o scrisoare ministrul Sănătăţii, Roberto Speranza, cerând o derogare pentru participanţii la Palermo Ladies Open. Măsura ar afecta o jucătoare ca Simona Halep, care nu ar mai putea participa la turneul de la Palermo”, au anunţat organizatorii pe Twitter. El s-a arătat încrezător în această privinţă: „În urma interpretării literale a dispoziţiilor în vigoare, se pare că lucrătorii, deci şi sportivii profesionişti, ar trebui să fie scutiţi de carantina obligatorie. Aşteptăm o clarificare oficială din partea autorităţilor competente şi suntem încrezători”, a spus Palma, dar după ce a aflat decizia Simonei, italianul a fost dezamăgit: “Am aflat cu mare amărăciune decizia numărului doi mondial de a renunţa la participarea la Palermo Ladies Open. Ieri eram optimişti şi am informat staful Simonei Halep că sportivii profesionişti nu sunt obligaţi să intre în carantină. Totuşi, staful lui Halep ne-a comunicat doar decizia finală, anulându-ne toate eforturile. Suntem supăraţi şi profund dezamăgiţi”, a afirmat Palma.La turneul de la Palermo mai erau înscrise Sorana Cîrstea, Irine Begu şi Patricia Țig.