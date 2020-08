Simona Halep s-a înscris pe ultima sută de metri la US Open 2020

Simona Halep le-a făcut o surpriză de proporţii fanilor, după ce luni a decis să se înscrie, pe ultima sută de metri, la US Open 2020, deşi anunţase în iunie că nu va participa la acest turneu.

În ultimele zile, românca a refuzat să se înscrie în mai multe competiţii din cauza pandemiei şi a fricii de călătorie. Jurnalista Stephanie Myles a anunţat pe Twitter că Halep s-a înscris în ultima clipă la turneul de Mare Şlem de la New York.

Deşi înscrierea nu presupune o certitudine a participării la US Open 2020, totuşi este o veste bună în condiţiile în care tenismena româncă a refuzat pe bandă înscrierea în competiţiile din afara Europei de frica noului coronavirus. Ieri, Simona Halep a refuzat să se înscrie la Western & Southern Open 2020, competiţia sa preferată, care precede US Open şi care a fost mutată, pentru prima dată, din cauza pandemiei, de la Cincinnati la New York.

Citiţi materialul integral pe antena3.ro