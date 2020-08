Simona Halep s-a răzgândit în ultima clipă și va merge la US Open

Simona Halep (2 WTA) va participa la US Open, potrivit jurnalistului Jose Morgado. Jucătoarea româncă și-a anunțat prezența cu numai câteva minute înainte de deadline-ul stabilit de organizatorii din SUA, potrivit eurosport.ro

"Cum turneul de la Madrid este pe cale să fie amânat, Simona Halep (2 WTA) și-a anunțat prezența pe lista participanților de la US Open, în ultima clipă.", a scris Morgado.

Jurnalistul Christopher Clarey, corespondent New York Times, a confirmat și el că Simona Halep se află pe lista participanților de la US Open.

"Simona Halep s-a hotărât să rămână pe lista de la US Open. S-ar fi retras dacă era sigură că nu va face călătoria. Potrivit echipei sale, decizia finală în funcție de care va juca sau nu la US Open va fi anunțată oficial la o dată apropiată turneului.", a scris Clarey.Anunțul a venit la 3 săptămâni după ce Halep dezvăluia că se gândește să se retragă de la US Open, din cauza riscului generat de pandemia de coronavirus:

"Cu siguranță că am dubii mari să particip în astfel de condiții. Nu doar pentru că ne aflăm într-o pandemie, ci și din cauza riscului pe care l-ar presupune călătoria, carantina și schimbările care pot apărea în timpul unui turneu. Nu ar fi deloc o tranziție deloc ușoară pentru corpul nostru.

Știu că organizatorii și sponsorii vor ca turneele să se joace și că mulți jucători traversează perioade dificile, dar este o decizie personală pe care trebuie să o luăm. Este important să înțelegem faptul că fiecare are nevoi diferite și că suntem nevoiți să luăm decizia optimă pentru sănătatea și cariera noastră.", spunea Simona Halep, pentru New York Times.

Simona Halep la US Open: Patru săptămâni izolată într-un hotel

Cahill a declarat că organizatorii iau în considerare să aducă jucătorii din întreaga lume la New York cu zboruri private și să îi țină izolați cât timp sunt testați în mod regulat.

"Restricțiile sunt dure. Sunt extrem de dificile și fiecare jucător are părerea lui. Sunt convins că nu vor funcționa pentru Simona. Din punctul de vedere al Simonei, trebuie să zbori din România, să petreci patru săptămâni într-un hotel din New York și poți să aduci o singură persoană cu tine. În mod normal ai pe cineva care te pregătește fizic, un partener de schimb de lovituri și alți membri ai staff-ului. Trebuie să stai izolat cu o singură persoană trei sau patru săptămâni și trebuie să fii profesionist și să concurezi la cel mai înalt nivel", a declarat Cahill.

"Cu siguranță vor fi mulți jucători care vor fi nemulțumiți de acest lucru. Jucători căsătoriți, mai ales cei cu copii mici, vor avea sigur probleme", a adăugat el.

Daren Cahill speră ca situația să se schimbe în bine pentru a nu mai fi nevoie de acest protocol: "Cu toții vrem să revenim la muncă. Știu că oficialii US Open fac tot ce pot pentru ca acest lucru să se întâmple.Se schimbă multe lucruri în doar două, trei zile dar șase sau șapte săptămâni. Pe măsură ce trece timpul, multe restricții vor dispărea", a afirmat Cahill.

US Open se va desfășura în perioada 31 august - 13 septembrie și va fi transmis în direct și în exclusivitate la Eurosport.