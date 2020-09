Simona Halep și-a cumpărat cea mai scumpă mașină electrică din lume: un Porsche Taycan de 150.000 de euro

Jucătoare de tenis s-a afișat în București cu un Porsche Taycan, un bolid electric al cărui preț depășește 150.000 de euro. Conform AntenaSport, Halep a apărut cu automobilul electric la un antrenament desfășurat în București.

Bolidul Porsche Taycan a fost prezentat la Salonul Auto de la Frankfurt, în 2019, iar din acest an se găsește și pe piață. Cuvântul "taycan" înseamnă "cal tânăr plin de viață", în turcă.

Aproape 5.000 de modele Porsche Taycan au fost vândute în primele șase luni ale acestui an. Mașina este 100% electrică și are o autonomie care variază între 327 și 463 de kilometri.

Gama Taycan are șase motorizări disponibile în acest moment: Taycan (402 CP), Taycan Battery Plus (469 CP), Taycan 4S (523 CP), Taycan 4S Battery Plus (563 CP), Taycan Tubo (671 CP) și Taycan Turbo S (751 CP).

Cel mai iefit model de Porsche Taycan pleacă de la 150.000 de euro și poate ajunge, în funcție de dotări, la 190.000 de euro. Ca să facem o comparație, un model Tesla X are un preț de pornire de 77.000 de euro.

Porsche Taycan atinge 100 km/h în patru secunde. Porsche Taycan Turbo S prinde suta în 2.8 secunde și atinge o viteză maximă de 416 km/h.

