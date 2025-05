Simona Halep: Tenisul m-a învăţat cine sunt. Acum e timpul să aflu cine pot fi dincolo de el

“Au trecut trei luni de când am hotărât, în timpul unui meci, că trebuie să mă opresc. După multe discuţii cu cei mai importanţi oameni din viaţa mea, planificând cum ar fi cel mai bine să anunţ… unde, când, în ce fel… decizia a fost luată împreună cu tenisul, in acel meci. Tenisul a fost educatorul meu, îndrumătorul meu, confidentul şi prietenul meu, dar şi criticul meu cel mai sever. M-a învăţat să lupt, m-a învăţat să fiu dură cu mine, dar şi blândă, să fiu exigentă, dar şi să-mi port de grijă trupului, minţii şi sufletului meu. Tenisul a intrat în viaţa mea când nu ştiam prea multe despre ce înseamnă viaţa. Eram un copilaş care a simţit o chimie imediată cu acest sport, fără să înţeleagă atunci ce înseamnă performanţa, visul, loialitatea, dăruirea totală. Tenisul m-a ghidat pas cu pas până în vârful muntelui. Pentru că, da, performanţa este ca un munte. Tenisul a fost, este şi va rămâne în sufletul meu pentru totdeauna. Tot el mi-a arătat, în acel ultim meci, ce am de făcut : că e momentul să am grijă de Simona, ca om. Performanţa vine la pachet cu multe momente în care simţi că tragi de tine la maximum, chiar şi atunci când crezi că nu mai poţi. E dură, dar oferă satisfacţii pe care nicăieri altundeva nu le poţi găsi. Tenisul nu a fost doar un sport pentru mine. Tenisul este o parte din mine. De aceea, nu există un “stop” sau o linie de finish, există doar o încetare a practicării lui. El trăieşte şi va trăi în mine pentru totdeauna. Tenisul m-a învăţat cine sunt. Acum e timpul să aflu cine pot fi dincolo de el“, a scris Halep în social media.

