Simona Halep va juca la Iași, într-un meci demonstrativ, la Concord Iași Open 2025

Turneul promite o experiență complexă și memorabilă atât pentru iubitorii sportului alb, cât și pentru oamenii care caută locuri interesante în care să petreacă zilele de vară împreună cu ceilalți.

La Concord Iași Open powered by MET vei avea ocazia să vezi la lucru viitoarele nume mari ale tenisului mondial, mulți dintre ei deja recunoscuți pe scena internațională. De asemenea, turneul își continuă misiunea cu care a pornit la drum, încă de la prima ediție, aceea de a-i ajuta pe tinerii jucători români, oferindu-le șansa de a obține puncte importante în circuitul ATP, chiar acasă.

Dintre jucătorii participanți la turneul din această vară, menționăm: Camilo Ugo Carabelli, Hugo Dellien, Hugo Gaston, Márton Fucsovics, Carlos Taberner, Felipe Meligeni Alves, Luca Preda, Cezar Crețu, Filip Jianu.

Pe lângă meciurile spectaculoase, Concord Iași Open 2025 aduce o serie de evenimente conexe menite să transforme turneul într-un reper pentru oraș:

Ediția a 6-a a turneului masculin ATP Challenger 100 Concord Iași Open – powered by MET va fi una memorabilă pentru iubitorii tenisului din Iași, dar și din întreaga țară. În premieră, toți cei cinci campioni ai primelor ediții vor fi la start. Aceștia sunt spaniolul Carlos Taberner (campion în anul 2020, locul 130 ATP), cehul Zdenek Kolar (2021, locul 463 ATP), brazilianul Felipe Meligeni Alves (2022, locul 148 ATP), francezul Hugo Gaston (2023, locul 87 ATP) și bolivianul Hugo Dellien (2024, locul 81 ATP). Doar cehul Kolar va lua startul în calificări, ceilalți patru fiind direct acceptați pe tabloul principal.

Concord Iași Open va avea pe tabloul principal trei jucători din prima sută mondială. Principalul favorit va fi argentinianul Camilo Ugo Carabelli, locul 53 ATP, campionul en-titre de la Iași, bolivianul Hugo Dellien, va veni să-și apere titlul de pe locul 81 ATP, iar al treilea pe lista capilor de serie va fi francezul Hugo Gaston, campionul din urmă cu doi ani pe zgura de la Iași.

La Iași va evolua și maghiarul Marton Fucsovics, numărul 105 mondial, campionul de anul trecut la turneul Țiriac Foundation Trophy ATP 250, de la București, dar și argentinianul Federico Coria (145 mondial), 33 de ani, fost jucător de top 50 mondial.

Dintre jucătorii români, doar Filip Jianu, locul 222 ATP, este singurul direct acceptat pe tabloul principal, iar ieșeanul Cezar Crețu și Luca Preda, un jucător tânăr, foarte promițător, au primit câte un wild-card. O a treia invitație pe tablou va fi acordată tot unui jucător român.

Pe lângă tabloul puternic, valoarea turneului este dată și de evenimentele programate în cursul săptămânii.

Cel mai așteptat moment va fi meciul demonstrativ pe care Simona Halep îl va disputa în compania lui Andrei Pavel, directorul turneului masculin, evenimentul fiind programat pe 9 iulie. De asemenea, pe parcursul turneului Concord Iași Open vor avea loc și două concerte menite să atragă publicul la Baza Sportivă Ciric. Pe 8 iulie va concerta The Urs, iar pe 12 iulie vor urca pe scenă cei de la Direcția 5.

„Cred că avem mai mult decât speram în acest an. Vom avea un turneu foarte atractiv din punct de vedere sportiv, un meci demonstrativ cu Simona Halep și Andrei Pavel, care se anunță sold-out, dar și două concerte, evenimente menite să ofere mai mult decât tenis publicului pasionat de tenis. Vom avea o săptămână foarte condensată, greu de replicat în anii următori.”, a declarat Andrei Oriță, deținătorul licenței Iași Open.

„Este cea mai puternică ediție a turneului de până acum, iar cei care vor urmări meciurile, din tribune sau din fața televizoarelor, se vor bucura de un adevărat spectacol. Îi avem la start pe toți cei cinci campioni de până acum, ceea ce arată nivelul extraordinar la care am ajuns. În plus, chiar dacă vorbim despre un turneu de categorie ATP Challenger 100, avem pe tabloul principal 3 jucători din Top 100 mondial! Pentru ediția 2025 venim cu și mai multe surprize, inclusiv meciul demonstrativ la care va participa Simona Halep, alături de care va fi o onoare să joc, dar și concerte interesante. Cred că sunt toate ingredientele pentru o săptămână de gală pentru tenisul românesc și îi așteptăm pe toți fanii acestui sport la Iași!”, a declarat Andrei Pavel, directorul turneului Concord Iași Open powered by MET.