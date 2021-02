Sindicatele din Sănătate sunt foc şi pară pe sporul Covid din Casa Pătrată. Își cer drepturile în instanţă

Nemulţumiri în rândul angajaţilor din reţeaua sanitară şi din cea de asistenţă socială privind acordarea sporurilor COVID atât pe perioada stării de urgenţă, cât şi a celei de alertă. Indignările în rândul "halatelor albe" au apărut în momentul în care toţi angajaţii Instituţiei Prefectului, mai puţin prefectul şi cei doi subprefecţi, beneficiază de acest plus la salariu, plus acordat şi acum pentru "lucrul în mediu cu risc pandemic". În acelaşi timp, medici, asistenţi sau infirmiere din mai multe unităţi medicale COVID şi non-COVID nu au beneficiat de sporul de risc, deşi ei au fost cei care au avut în grijă pacienţii infectaţi cu SARS COV 2. Nemulţumirile s-au mutat deja pe masa instanţelor judecătoreşti începând de ieri.

Iulian Cozianu, preşedintele Federaţiei Sanitas – filiala Iaşi, a anunţat că, ieri, de exemplu, angajaţii de la Spitalul Municipal Paşcani au acţionat în instanţă forurile superioare pentru neacordarea sporului COVID 19. “Situaţia este tristă pentru că un spor prevăzut de Legea 56/2020 care reprezenta 30% din salariu de bază şi care ar fi trebuit să fie acordat pe perioada stării de urgenţă, plus 60 de zile după aceea nu a fost acordat. A fost acordat la unităţile de primire urgenţă şi spitalele non-Covid, care însă au avut Covid, iar valoarea sporului este infimă. Culmea situaţiei este că, pentru unităţile sanitare COVID şi suport COVID, cei care au dus greul pandemiei, am fost obligaţi ca pentru acest spor să acţionăm în instanţă instituţiile coordonatoare. Dar asta este, mergem în instanţă. Inclusiv astăzi (ieri – n.r.) am primit împuterniciri din partea membrilor de sindicat de la Spitalul Municipal Paşcani pentru recuperarea acestor sume. Şi ca ei, mai sunt şi alţii, din alte unităţi medicale", a subliniat Iulian Cozianu, preşedintele Sanitas – Iaşi.

În ceea ce priveşte noul spor COVID apărut prin lege în decembrie, acesta este acordat doar angajaţior care lucrează direct cu pacienţii COVID, pentru întreaga perioadă a stării de alertă la care se adaugă alte 60 de zile după, dar, şi aceasta din urmă, doar dacă vor exista pacienţi cu infecţie cu SARS COV 2 care vor trebui îngrijiţi. În contextul noilor sporuri COVID, există însă unităţi medicale aflate teoretic în prima linie care nu beneficiază de aceşti bani. Şi asta pentru că, unitatea medicală nu funcţionează. "La Spitalul Modular de la Leţcani, unitate pe care o avem în comodat, medicii şi întreg personalul medical de acolo au primit acel spor de 85% atâta timp cât au fost pacienţi acolo. S-a oprit funcţionarea spitalului, aşa cum se ştie, s-au oprit şi sporurile pentru o parte dintre cei angajaţi. Mai exact, cei care după atâtea luni de pandemie au intrat în concediu. S-a efectuat prin rotaţie sterilizarea cu personalul medical rămas. Aceştia au primit sporul pentru că au lucrat. Sterilizarea medicală a unui spital din containere este un proces de durată. În momentul în care s-a încheiat sterilizarea, sporul respectiv a dispărut pentru persoanele respective. Deci, toţi cei de acolo au luat acest spor secvenţial. Pe această perioadă, în care Spitalul Modular de la Leţcani a fost închis, nimeni nu a primit bani pe gărzi, aşa cum s-a vehiculat. Avem 90% din personal delegat de la Spitalul de Boli Infecţioase din Iaşi şi restul de persoane, detaşate de la alte unităţi sanitare din Iaşi", a declarat Florin Roşu, managerul Spitalului de Boli Infecţioase "Sfânta Parascheva" Iaşi.