Sindromul ochiului uscat poate fi ameliorat cu lacrimi artificiale

Codrin Munteanu, 43 ani, Iaşi: „Am mai bine de jumătate de an de când am probleme cu vederea. Port ochelari, i-am schimbat în urmă cu un an, de aceea mă gândesc că nu poate fi de la dioptrii. În schimb, am ochii, amândoi, în permanenţă uscaţi, am senzaţia aceea de nisip în ochi, văd ca prin ceaţă şi îmi vine să mă frec non-stop. Dar, după ce o fac, ochii sunt şi mai roşii. Nu ştiu ce să fac. Îmi clătesc frecvent ochii cu apă rece, dar nici acest lucru nu mă ajută prea tare. Eu am muncă de birou, sunt contabil la o firmă, şi vă spun drept că aceste probleme de vedere mă încurcă foarte tare. Mi-aş dori să ştiu dacă pot lua medicamente care să rezolve această situaţie care mă deranjează din ce în ce mai mult“.