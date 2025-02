Singurul club care a dus Iașul la Jocurile Olimpice explică ce a făcut cu 600.000 de euro. Dispare anul acesta?

232 de medalii în 2024

CSM Iași are acum 11 secții: box, canotaj, culturism-fitness, gimnastică aerobică, judo, radioamatorism, scrimă, tir cu arcul, tenis de masă, taekwondo WT și haltere. Ultima a fost inactivă în 2024, ca urmare a faptului că nu a fost găsit un antrenor voluntar, clubul neavând prins în schemă un tehnician la acest sport.

Anul trecut, sportivii CSM au obținut 232 de medalii la competițiile de juniori și seniori: 171 pe plan național (între care 58 la sporturi olimpice – 23 de aur, 12 de argint, 23 de bronz) și 61 pe plan internațional. Șase dintre ultimele, patru de aur și două de argint, au fost la sporturi olimpice.

„Regina” Patricia Cireș

De departe, cea mai bună sportivă a clubului a fost Patricia Cireș. Ea a reușit să ducă steagul Iașului la Jocurile Olimpice din 2024, canotoarea originară din județul Botoșani fiind singura sportivă a unui club local prezentă la competiția de la Paris, unde s-a clasat pe locul VII cu echipajul de 4 vâsle. La aceeași probă, Cireș (22 de ani) a devenit campioană europeană și mondială de tineret.

Viitorul sună bine la canotaj. În urma Patriciei vin alte junioare talentate, trei dintre acestea fiind medaliate la Balcaniadă, la junioare II. Acestea sunt Ioana Gabriela Cristescu, care a obținut două medalii de aur, Francesca Iulia Stejar și Daria Elena Maximiuc – fiecare cu câte un argint.

Speranțe la box și scrimă

La box, Ionuț Chiriac a devenit campion național de seniori la categoria 63,5 kilograme, el cucerind și Cupa României la seniori și medalia de aur la Naționalele under 22 de ani.

La scrimă, Amalia Stan a obținut, la Naționale, bronzul la sabie, la senioare, deși a concurat și la junioare și tineret.

La radioamatorism, Gabriela Ivan a confirmat că rămâne unul dintre cele mai importante nume pe plan mondial, ea obținând șase medalii la Campionatele Mondiale de seniori.

O mulțime de medalii la culturism-fitness

La sporturi neolimpice, cel mai bine s-a stat la culturism-fitness, unde au fost obținute 51 de medalii naționale și 43 de medalii internaționale la diferite competiții, de mai mic sau de mai mare impact, cei mai buni sportivi fiind Lucian Popa și Ionuț Apetrei.

La gimnastică și judo s-a punctat la juniori și tineret, iar la taekwondo WT și tir cu arcul pe plan național. La tenis de masă nu au fost raportate medalii, antrenorul secției ieșind la pensie.

Buget de circa 600 000 de euro în 2024

Bugetul CSM în 2024 a fost de 3.231.576 lei, toți fiind bani publici. Suma a provenit de la ANS – 2.645.508 lei, Consiliul Local Iași – 494.720 lei și Consiliul Județean Iași – 91.438 lei. Fondurile au fost cheltuite pentru salarizarea personalului, utilități, bunuri și servicii, activitate sportivă etc. La Clubul Sportiv Municipal Iași activează opt persoane în administrație, 15 antrenori și 300 de sportivi.

Cât se câștigă la CSM?

Salariile brute lunare la club sunt între cinci și opt mii de lei. Cei 15 antrenori și personalul administrativ primesc între cinci și șase mii de lei brut, iar directorul – 8.000 de lei brut, totul pe baza unor contracte individuale de muncă. În 2024, patru sportivi de frunte au primit bani ca urmare a unor contracte de activitate sportivă, situate între o 1.000 și 5.000 de lei pe lună. Alți sportivi au încasat indemnizații (300-500 lei pe lună), iar în câteva luni s-a asigurat și alimentație, de maximum 400 de lei pentru un sportiv. Totodată, unii sportivi au fost premiați, conform unei grile aprobate de Guvernul României.

Planuri pentru acest an. Comasare cu CSM 2020?

CSM Iași estimează că în acest an va avea un buget comparabil cu cel de anul trecut, baza fiind alocația de la ANS, care ar putea fi de 2,9 milioane lei. Obiectivele nu au fost cuantificate ca număr de medalii, ci s-a precizat doar că se dorește depășirea performanțelor din 2024. Principala țintă a clubului rămâne menținerea sub culorile Iașului a canotoarei Patricia Cireș, care este curtată de granzii României. Totodată, se dorește păstrarea apariției sub tricolor a sportivilor de la cele șase secții care sunt reprezentate la loturile naționale: box, scrimă, canotaj, gimnastică, culturism-fitness și radioamatorism.

Nu este însă exclusă comasarea cu gruparea Primăriei locale, CSM 2020, în condițiile în care se discută despre obligativitatea trecerii grupărilor sportive „centrale” la autoritățile locale până pe 1 iulie.

