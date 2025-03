Sinuciderea misterioasă a filosofului George Bondor: comunitatea academică și apropiații acestuia, în stare de șoc. „Niciun semn care să dea de gândit”

Tragedia a fost anunțată ieri pe Facebook de soția sa, Raluca Vârlan-Bondor, coordonator de comunicare și proiecte culturale la Institutul Francez din Iași. Ulterior, vestea tristă a fost confirmată atât de organele de poliție, cât și de reprezentanții Universității, toți cei care l-au cunoscut pe profesor declarându-se șocați de cele întâmplate. Profesorul a fost găsit marți dimineață de soția sa spânzurat în locuința lor din Breazu, fără a lăsa în urmă vreo explicație pentru gestul său șocant.

„Suntem foarte surprinși. Nu a existat vreun semn care să dea de gândit”

„Noi suntem foarte surprinși, pe direcția tristă. Chiar zilele trecute au fost mai mulți colegi care au discutat cu dumnealui. Nu a existat vreun semn care să dea de gândit”, a declarat pentru „Ziarul de Iași” conf. univ. dr. Romeo Asiminei, decanul Facultății de Filosofie și Științe Social Politice. „Remarcabil om de cultură, intelectual de o rară subtilitate, profesorul George Bondor a îndrumat cu pasiune și dedicare generații întregi de studenți din cadrul Facultății de Filosofie și Științe Social-Politice. Realizările științifice și culturale ale domnului profesor George Bondor s-au extins, prin ecoul lor, dincolo de granițele geografice și simbolice ale României și au fost o sursă de inspirație pentru întreaga comunitate academică. Universitatea «Alexandru Ioan Cuza» din Iași a suferit, astfel, o pierdere ireparabilă. Dumnezeu să-l ierte!”, a încheiat decanul Facultății de Filosofie.

Moarte învăluită în mister

Profesorul, în vârstă de 53 de ani, originar din Câmpulung Moldovenesc, a fost găsit fără suflare marți, în locuința sa, de către soție. George Bondor nu s-a prezentat marți la cursuri, ceea ce i-a îngrijorat pe unii colegi, care au încercat să ia legătura cu el. Trupul neînsuflețit a fost descoperit de soția sa, în locuința lor din Breazu, comuna Rediu.

Potrivit unor surse din rândul anchetatorilor, citate de „Ziarul de Iași”, acesta s-ar fi spânzurat de o grindă a casei, și nu a lăsat niciun bilet de adio, gestul său luând prin surprindere pe toată lumea.

Chiar dacă profesorul nu a dat vreun semn clar de depresie, totuși, câțiva apropiați au observat că în ultima vreme devenise mai retras. „Nu mai voia să iasă în oraș. Dacă altădată ne întâlneam măcar lunar, în ultima perioadă, cred că după moartea tatălui său, care a murit prin pandemie, nu mai dorea să meargă la bere, sau unde mai mergeam noi”, a declarat un prieten apropiat.

Și publicistul Mihai Vacariu, de la revista Timpul, își amintește de o discuție recentă cu George Bondor: „De neimaginat și de neacceptat! Cu doar câteva luni în urma am realizat împreună un eveniment extraordinar… Chiar acum o săptămâna îmi spunea că nu mai poate colabora la Timpul. Nu mi-am dat seama că era o dramă acolo! A naibii de nemiloasă viața asta…”

Sute de mesaje de condoleanțe

Moartea fulgerătoare a profesorului a provocat un val de tristețe în rândul comunității academice, și nu numai. Pe rețelele de socializare, sute de oameni – colegi, studenți, prieteni – și-au exprimat regretul și au transmis mesaje de condoleanțe familiei.

„Cu profundă tristețe, ne luăm rămas-bun de la George Bondor, un profesor remarcabil, un spirit rafinat și un intelectual de o generozitate rară. A fost nu doar un mentor iubit de studenți, ci și un gânditor profund, un om care a modelat conștiințe și a insuflat pasiune pentru cunoaștere și adevăr”, au scris reprezentanții revistei „TIMPUL”.

Pentru colegii de la revistă, prof. Bondor a fost și un „un lider vizionar”.

„A fost redactor-șef al revistei «TIMPUL», un lider vizionar care a transformat paginile publicației într-un spațiu al ideilor vii, al dezbaterilor autentice, al culturii asumate cu responsabilitate. Îi datorăm cuvinte de recunoștință, dar mai ales o promisiune: aceea că spiritul său va continua să lumineze prin textele și proiectele pe care le-a inspirat. Numărul următor al Revistei «TIMPUL» îi va fi dedicat, ca un gest de prețuire și recunoștință față de moștenirea sa intelectuală și umană. Drum lin, George Bondor! «TIMPUL» îți păstrează amprenta, iar cei care te-au cunoscut nu te vor uita niciodată”, au adăugat aceștia.

Și prof. univ. dr. Petru Bejan și-a exprimat regretul față de decesul colegului său, prof. George Bondor: „Un filosof subtil și rafinat… Un coleg și prieten minunat… O pierdere uriașă pentru comunitatea filosofică de la noi. Dumnezeu să-l odihnească in pace! Condoleanțe familiei!”.

La vestea decesului au reacționat și filosofi din țară. Prof.dr. Ciprian Mihali, de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, a spus, la aflarea veștii, că s-a stins unul din cei mai onești și riguroși intelectuali pe care i-a avut România după 1990. „O veste îngrozitoare, s-a stins unul din cei mai onești și riguroși intelectuali pe care i-a avut România după 1990. O pierdere uriașă pentru filosofia românească”, a menționat profesorul pe Facebook.

Filosoful Doru Căstăian: „I-am urat acum câteva zile la mulţi ani”

Un alt cunoscut filosof român, profesorul gălățean Doru Căstăian, a scris: „I-am urat acum câteva zile la mulţi ani, mi-a răspuns cu eleganţa şi deferenţa care ȋl caracterizau. Azi am aflat că profesorul George Bondor nu mai este. Sunt şocat şi regret profund”.

Daniel Şandru, în prezent preşedinte executiv al IICCMER (Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc), a scris pe Facebook că George Bondor a fost „un filosof complet, un profesor cu har, un publicist cultural de calibru”. „Cutremurător să aflu că George Bondor nu mai este. Un prieten de care m-am apropiat foarte mult în perioada în care am format, împreună, echipa de conducere a revistei «Timpul». Am învăţat foarte mult de la George şi nu voi uita vreodată ultima discuţie pe care am avut-o anul trecut, târziu în noapte, pe ţărmul de la Balcic. Nu pot merge cu gândul dincolo”, a precizat Daniel Şandru.

Tudor P. Alexandru, fost student al profesorului, l-a descris pe acesta ca fiind o persoană liniștită, dar totodată depresivă: „Mi-a fost profesor. Era o persoană foarte calmă și vorbea foarte articulat, îi plăcea mult ce făcea, însă mereu am simțit că e depresiv, era o persoană foarte timidă și retrasă, cel puțin așa părea la ore. Ochii spuneau o poveste! Odihnească-se în pace!”.

Carieră de peste 20 de ani în cadrul UAIC

După absolvirea Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, George Bondor și-a desfășurat întreaga carieră academică în cadrul acestei instituții, ocupând de-a lungul anilor diverse funcții universitare. De asemenea, a fost redactor-șef al revistei Timpul, contribuind activ la viața culturală și filosofică a Iașului.

Activitatea sa universitară a început în 1999, când a devenit preparator universitar. Între 2001 și 2005 a fost asistent universitar, susținând cursuri precum „Metode și tehnici de interpretare și Filosofia istoriei”. Ulterior, în perioada 2005-2013, a activat ca lector universitar doctor, predând discipline precum „Filosofie contemporană”, „Fenomenologie”, „Exegeză și argumentare în filosofie”, „Cultură politică” și „Metafizică creștină”.

Din 2013 până în 2017 a fost conferențiar universitar doctor, iar între 2017 și 2020 a ocupat funcția de director al Școlii Doctorale. Începând din 2017, a devenit profesor universitar doctor habilitat. De-a lungul carierei, a participat la numeroase stagii de cercetare și a fost membru în mai multe organizații științifice și de cercetare, contribuind semnificativ la dezvoltarea filosofiei contemporane în România.

