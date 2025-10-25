Sistem de control acces cu barieră și tichete la parcarea de la cinema Victoria. Investiția Primăriei este de 100.000 euro

Firma Kadra Tech (Cluj) este unicul ofertant care a licitat la o procedură de achiziție a Primăriei Iași pentru reglementarea accesului în parcarea de la cinema Victoria. Valoarea contractului se ridică la circa 415.000 lei, fără TVA. Dacă nu vor fi probleme cu oferta depusă de clujeni, contractul de execuție va fi semnat până la finalul acestui an.

Accesul va fi reglementat în mod similar cu sistemele existente la parcările de la Casa de Pensii și Mănăstirea Golia. În acest sens, municipalitatea vrea să achiziționeze o serie de echipamente: terminale pentru eliberarea de tichete, case automate de plată, bariere automate de acces, camere video de intrare și ieșire (care recunosc numărul de înmatriculare), panouri de informare și o serie de alte dotări, inclusiv pe parte de software.

„Întregul sistem de control acces și plată va avea rolul de a gestiona într-un mod automat, fără operatori umani, accesul la intrarea în parcare, traficul din incinta parcării, taxarea contravalorii timpului de staționare conform tarifelor stabilite, cât și accesul la ieșirea din parcare prin intermediul echipamentelor și a sistemului de administrare”, se precizează în documentația de atribuire a contractului.

Conform documentului citat, echipamentele care urmează să fie cumpărate trebuie să poată fi complet integrat în sistemul de management centralizat prin intermediul căruia sunt gestionate și alte parcări publice actuale.

Recent, municipalitatea a făcut și o altă achiziție pentru sistemul de parcări din oraș. În acest sens, a fost semnat un contract cu firma Fast Park Co (București) pentru livrarea a șapte parcometre. Fiecare aparat va permite plata atât cu cardul bancar, cât și cu monede. Achiziția se ridică la aproape 250.000 lei (fără TVA) și a fost atribuită în mod direct, prin intermediul sistemului electronic național. În principal, parcometrele au fost achiziționate pentru a fi montate pe noile străzi incluse de către Primăria Iași în zone tarifare.

