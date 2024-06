Sistemul de urgențe, împins la limita rezistenței: când sunăm la 112 și cine ne răspunde acolo?

„Ziarul de Sănătate” explică în amplul dosar de săptămâna aceasta care sunt pârghiile prin care medicii decid să trimită o ambulanță, o ambulanță cu medic sau elicopterul SMURD în cazul unei urgențe. Totodată, ajunși la Unitatea de Primire a Urgențelor, pacienții vor fi triați pe baza unui cod de culori, în funcție de gravitatea rănilor, și vor aștepta uneori și peste două ore până le va veni rândul. Medicii urgentiști au explicat pentru „Ziarul de Sănătate” de ce se ajunge la această situație, amintind și de unele abuzuri pe care le fac cei care apelează serviciul unic de urgență.

Fiindcă Iașul are un număr limitat de ambulanțe care intervin la cazuri, iar mai bine de jumătate dintre ele ar fi trebuit să fi fost deja casate. Dar și o ambulanță cu 1 milion de kilometri la bord încă mai poate salva vieți, dar apelul medicilor este îngrijorător: resursele se subțiază și cazurile devin din ce în ce mai multe.

Citiți, în continuare, materialele din dosarul de săptămâna aceasta din „Ziarul de Sănătate”.

În momentul de față, în Iași, serviciul de urgență în cazul unui apel medical la 112 este asigurat de Serviciul Județean de Ambulanță Iași și de SMURD. În cazul Ambulanței, situația este departe de a fi ideală, după cum explică și managerul instituției, dr. Angelica Hristea. În ciuda eforturilor personalului medical, dacă nu vor exista dotări și investiții majore la nivelul serviciului până la finalul anului, întregul sistem poate sucomba.

„Plătesc asigurări de sănătate și doresc să îmi fac un set de analize”; „Mă simt rău de 2 săptămâni și am zis să vin la urgențe”; „Nu mai pot să am grijă de tatăl meu, așa că îl las la dumneavoastră”; „Vreau să mă trimiteți acasă cu ambulanța pentru că am venit cu ea chiar dacă nu am avut o urgență”. Acestea sunt doar câteva dintre situațiile cu care se confruntă personalul medical de la Unitatea de Primiri Urgențe a celui mai mare spital din Moldova, Spitalul „Sf. Spiridon” din Iași. Anul trecut, peste 95.000 de persoane au fost consultate în UPU. Zilnic sute de pacienți ajung aici, mulți având afecțiuni care ar putea fi tratate la medicul de familie sau în ambulatoriile de specialitate. Vin însă la urgențe, chiar dacă nu au o urgență, deoarece știu că problema lor de sănătate va fi investigată și rezolvată de medicii din UPU.

În analiza aceasta a serviciilor de urgență am încercat să răspundem la întrebarea: cine decide să trimită o ambulanță și în ce caz? Iar decizia la Iași este luată la nivelul Dispeceratul Integrat UPU-SMURD-SAJ Iași? Cel mai simplu și concis răspuns este salvarea de vieți omenești. O fac medicii, asistenții, paramedicii, operatorii și șoferii de pe mașinile UPU-SMURD sau de la Serviciul de Ambulanță Județean.

În sprijinul Serviciilor Județene de Ambulanță, în România funcționează din 1990 și SMURD – Serviciul Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare. Pompierii și personalul medical care intervin în aceste situații de urgență s-au format cu un istoric tumultuos în România, cu multe opreliști și dificultăți. Redăm, în continuare, un istoric pe ani realizat chiar de cei de la SMURD, cu primii ani, de voluntariat, cu primele ambulanțe, primite prin donații sau cu primele pregătiri ale personalului, realizate în străinătate.

