Situație fără precedent la Urgențe! 300 de pacienți într-o singură zi la UPU Iași, în una dintre cele mai liniștite luni ale anului

Medicii de la Unitatea de Primiri Urgențe, Spitalul „Sf. Spiridon” din Iași, semnalează o creștere neobișnuită a numărului de pacienți. Într-o singură zi, peste 300 de persoane au ajuns la spital, deși luna august este, în mod tradițional, o perioadă mai liniștită, când cazurile sunt mai puține datorită concediilor.

Situația este cu atât mai dificilă cu cât și o parte din personalul medical se află în această perioadă în concediu, ceea ce îngreunează gestionarea fluxului crescut de urgențe. Prof.dr. Diana Cimpoeșu, medic-șef UPU-SMURD Iași, atrage atenția că principala provocare o reprezintă pacienții oncologici, aproximativ zece persoane prezentându-se zilnic la urgențe. Aceasta subliniază că, în cazul acestor pacienți, consultațiile sunt mai complexe și necesită un timp mai îndelungat.

„Se prezintă foarte mulți pacienți oncologici, adesea cu complicații serioase la locul intervenției, cu metastaze sau cu ocluzii. Îngrijirea unui astfel de pacient presupune un timp îndelungat și o atenție deosebită”, a precizat medicul.

Zilnic, la UPU ajung în continuare numeroși pacienți cu probleme legate de consumul de alcool, dar și cel puțin cinci pacienți cu boli cronice de ficat și alți cinci cu etilism acut. Pe lângă aceștia, se prezintă și persoane care au suferit traumatisme provocate de episoade de violență generate de consumul de alcool, fie între rude, prieteni sau vecini. În total, numărul acestor cazuri depășește zece în fiecare zi.

379 de pacienți s-au prezentat la urgențe în doar 24 de ore

Încă de la începutul anului, medicii de la urgențe au semnalat o creștere semnificativă a numărului de pacienți. Dacă în trecut era obișnuit ca, în zilele de sărbătoare, oamenii să ajungă la UPU în număr mare, fie din cauza exceselor alimentare și de alcool, fie în urma unor accidente, anul acesta s-a înregistrat un vârf chiar într-o zi obișnuită din luna iunie, când 379 de pacienți s-au prezentat la urgențe în doar 24 de ore. Atât medicii de la UPU, cât și personalul SAJ atrag atenția că mulți dintre cei care solicită ajutor de urgență nu au, de fapt, o situație medicală gravă, problemele lor putând fi rezolvate la medicul de familie.

