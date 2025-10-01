Situație inedită – Cine administrează spitalele din subordinea CJ Iași? Cazul „Sfânta Maria”, unitate ce a beneficiat de investiții de 136,5 milioane lei

E prea mult pentru CJ să administreze șase spitale? Toate cele șase instituții medicale din subordine au beneficiat de investiții consistente în ultimii ani, o perioadă în care administrația județului și-a permis să mai cumpere un spital mobil – pe care nu l-a mai decontat din fondurile europene puse la dispoziție –, și să înceapă demersurile pentru o altă unitate medicală, viitorul Institut Regional de Medicină Cardiovasculară.

Dintre cele șase, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria” a fost cel mai „răsfățat”. Renovarea și eficientizarea energetică abia încheiate, în valoare de 108,18 milioane de lei, extinderea și dotarea Unității Funcționale Regionale de Primire a Urgențelor 28,29 milioane de lei sunt două dintre proiectele care au schimbat înfățișarea vechiului spital.

Între timp, consilierii județeni au mai aprobat o finanțare europeană pentru un proiect de dotare a spitalului cu echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale, în valoare totală de aproape 26 de milioane de lei. Însă tragedia pierderii celor șapte copii a șters dintr-o dată toate aceste plusuri.

Interimatul e la conducere

Fiecare dintre spitalele de care se ocupă Consiliul Județean are un consiliu de administrație, care organizează concursurile de selecție a conducerii. La Spitalul de Copii, după încheierea mandatului Alinei Belu cu exact trei luni în urmă, funcția de manager a fost atribuită cu titlu de interimat Cătălinei Ionescu, directorul medical al instituției.

Niciun demers nu a fost făcut de atunci pentru lansarea unui concurs destinat titularizării unei persoane la conducerea spitalului. De această procedură trebuie să se ocupe Consiliul de Administrație, după o decizie a Consiliului Județean. Vor accelera acest proces moartea celor șapte copii și dezafectarea temporară a secției unde au fost uciși de infecție?

Administrație (in)voluntară

Membrii consiliului de administrație al unui spital sunt numiți (și votați în plen) de autoritatea tutelară, în speță Consiliul Județean, respectiv de alte instituții și organizații precum Ministerul Sănătății, Colegiul Medicilor, Universitatea de Medicină și Farmacie etc. De cele mai mult ori, ei nu sunt remunerați – precum colegii lor mai norocoși de la ApaVital și Aeroport – decât eventual simbolic, cu câteva zeci de lei pe lună.

Pe de altă parte, un asemenea mandat este o capcană pentru politicienii cu funcții în partide. Agenția Națională de Integritate i-a găsit astfel pe Cristian Stanciu și pe Mihai Gavril în conflict de interese pe motiv că ocuparea unui mandat de administrator nu este compatibilă cu deținerea unei funcții de conducere în partid – vicepreședinte, respectiv membru al Comisiei Etice și de Arbitraj a PSD.

Inginerii și drumarii domină CA-ul de la Spitalul de Copii

Șapte persoane se ocupă de administrarea Spitalului de Copii. Președintele Consiliului de Administrație este Dănuț Pilă, care conduce și un departament al Direcției Regionale de Drumuri și Poduri. În componența CA mai intră un drumar de la DRDP, Lucian Nedelciuc, anterior angajat la Casa Județeană de Asigurări de Sănătate, instituție care îl acuză că, împreună cu alte persoane, i-a devalizat bugetul cu aproape un milion de euro.

CJ a trimis doi reprezentanți în administrația Spitalului de Copii: Iogen Gînju, șef serviciu la Direcția Tehnică, și Marian Uscatu, consilier județean (PMP). Acesta din urmă a ținut să precizeze într-o postare pe rețelele de socializare că „membrii CA nu sunt remunerați și nu au nicio legătură cu planul de management al spitalului (…) Rolul lor este strict de supraveghere și sprijin strategic, delegând Comitetului Director responsabilitatea punerii în aplicare a deciziilor luate. Conducerea operativă a spitalului revine Comitetului Director – format din manager, director medical, director financiar-contabil și director de îngrijiri – care răspunde de activitatea medicală și administrativă”.

Celelalte trei mandate din Consiliul de Administrație al Spitalului de Copii sunt ocupate de dr. Corina Gîscă, directorul executiv al Direcției de Sănătate Publică (aflată în concediu maternal), dr. Cornelia Amălinei, medic anatomo-patolog, și dr. Dragoș Lucian Aursulesei, medic la Spitalul „Cuza Vodă”.

Cât de mult contează pregătirea profesională a celor din CA?

Consiliul de Administrație al unui alt spital mare din Iași, cel de Neurochirurgie, este condus de Andrei Apreotesei, managerul interimar al Complexului Muzeal Național Moldova și consilier local. Potrivit paginii de internet a Spitalului „Nicolae Oblu”, el este ajutat de directorul adjunct al Direcției de Sănătate Publică, Liviu Stafie, de reprezentantul Universității de Medicină, Florin Petrariu, și de asistenta medicală șefă de la Spitalul de Boli Infecțioase, Florica Petrache. Ceilalți trei membri nu au pregătire profesională în domeniul medicinei: Daniela Burnaru, Alina Damean și Costică Pîntea (consilier județean).

La Maternitatea „Cuza Vodă”, CA are cei mai mulți membri cu pregătire medicală: șase din opt (un mandat, cel care ar trebui să fie desemnat de președintele CJ, este vacant, potrivit paginii de internet a spitalului).

La cealaltă maternitate ieșeană, Spitalul „Elena Doamna”, cinci din cei nouă administratori sunt medici sau asistenți. Președinte este Petru Bogdan Alexa, fost consilier județean până anul trecut și director general adjunct al Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC).

La Spitalul de Pneumoftiziologie, patru dintre cei șapte membri ai Consiliului de Administrație au pregătire în domeniul medical, iar proporția în CA de la Boli Infecțioase este cinci din nouă.

Decizia de lansare a concursului pentru director aparține CJ

„Consiliul de Administrație sau autoritatea tutelară nu are atribuții când vine vorba de managementul medical, noi asigurăm doar managementul administrativ, nu suntem în… Din păcate, legiuitorul nu dă această posibilitate Consiliului Județean”, a răspuns Costel Alexe la întrebarea dacă va lua legătura cu reprezentanții CJ în CA pentru o analiză și o investigație proprie la Spitalul de Copii.

În declarațiile oferite luni în fața Spitalului „Sf. Maria”, președintele Consiliului Județean spunea că urma să discute cu membrii Consiliului de Administrație procedura de scoatere la concurs a postului de manager. El a mai spus că CA organizează concursul de proiecte. Ce n-a menționat șeful CJ este că inițierea selecției aparține Consiliului Județean, care de altfel a și ales până acum varianta interimatului la conducerea Spitalului de Copii.

